"Una bofetada en la cara": así calificó Trudeau la fiesta de canadienses en un vuelo a México

Las autoridades del país norteamericano ya investigan los hechos ocurridos el 30 de diciembre pasado en un vuelo de Sunwing Airlines porque fue un acto que puso en riesgo a muchas personas y no se puede dejar pasar. Así lo aseguró el mandatario canadiense Justin Trudeau, a unos días de que se difundieran imágenes en redes sociales, en las cuales se observa cómo varios ciudadanos de esa nación no respetan las medidas sanitarias contra el coronavirus. En el video, publicado primeramente en Instagram, se aprecia cómo los jóvenes fuman y beben de una botella de vodka dentro de la aeronave ante la mirada de otros pasajeros y miembros de la tripulación. De acuerdo con reportes de medios locales, el grupo de canadienses que viajó a Cancún —una de las playas más visitadas de México por la comunidad extranjera— se encuentra parada en el país latinoamericano porque ninguna aerolínea quiere regresarlos. También lamentó que haya gente irresponsable que no valore el esfuerzo que han hecho tantas personas en el mundo para evitar la propagación del virus, con medidas como usar mascarilla, guardar la distancia y lavarse las manos. Los pasajeros que organizaron la fiesta clandestina podrían ser multados con hasta 5.000 dólares canadienses (unos 3.940 dólares estadounidenses) por cada infracción cometida al violar las normas de transporte, según informó la cadena CBC News. Sin embargo, si se demuestra que ese hecho afectó la salud de otras personas o se falsificó la información para su regreso a Canadá, los infractores podrían enfrentar penas de cárcel. Al menos una pasajera de ese vuelo dio positivo a COVID-19, Rebecca St-Pierre, de 19 años, quien se encuentra aislada en Tulum, México, de acuerdo con el diario The Canadian Press.

