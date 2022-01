https://mundo.sputniknews.com/20220106/eeuu-a-un-ano-del-asalto-al-capitolio-aumento-la-polarizacion-politica-y-social-1120064442.html

EEUU: "A un año del asalto al Capitolio, aumentó la polarización política y social"

El episodio tiene "muchísimas repercusiones políticas y sociales", dijo a Telescopio la argentina Valeria Carbone,

EEUU: "A un año del asalto al Capitolio, aumentó la polarización política y social" El episodio tiene "muchísimas repercusiones políticas y sociales", dijo a Telescopio la argentina Valeria Carbone, doctora, historiadora y especialista en estudios americanos de la Universidad de Buenos Aires. Además entrevistamos al historiador argentino Pablo Pozzi.

El asalto al Capitolio de Washington el 6 de enero de 2021 dejó profundas heridas políticas en una nación que creía sólida su democracia. A un año de aquel violento episodio, el presidente estadounidense Joe Biden sostuvo que se trató de "un ataque a la democracia que no debe volver a suceder".Además responsabilizó de los hechos al expresidente Donald Trump (2017-2021) por haberse "quedado sentado mirando todo por televisión sin hacer nada", afirmó. El mandatario demócrata acusó a su predecesor de crear una "red de mentiras" sobre las elecciones de 2020 e incitar a sus seguidores a la violencia.Todo comenzó hace un año, cuando el presidente saliente Trump se rehusó a aceptar su derrota en las elecciones de noviembre del año anterior ante Biden.Durante su campaña por la reelección, el republicano abonó la idea de que si no era reelecto para un nuevo mandato, la única razón posible era la existencia de un fraude electoral.Su postura de no aceptar el fracaso lo llevó a dar un discurso ante sus seguidores el día en que el Congreso iba a proclamar a Biden como presidente. Las acciones del republicano calaron tan hondo entre sus votantes que terminaron con la irrupción a la sede del Capitolio.Entrevistada por Telescopio, la investigadora argentina Valeria Carbone, doctora, historiadora y especialista en estudios americanos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sostuvo que las repercusiones políticas del episodio son muchísimas."No solo por el impacto que generó, sino por lo que ha pasado en todo este año. En primer lugar porque hay una investigación en curso en el Congreso con casi 300 testigos interrogados", señaló.Producto de esta investigación, la experta indicó que "actualmente se habla cada vez menos de una insurrección y cada vez de un intento de golpe de Estado organizado y avalado por el expresidente", manifestó.Otro punto destacado por Carbone fue "el aumento de la polarización política, reflejado en algunas encuestas con datos que muestra que más del 80% de los votantes republicanos creen que Biden no ganó legítimamente la elección de 2020"."[Esto] ha influido en los índices de aprobación del presidente Biden que, con una gestión muy complicada, tiene un índice de apoyo de 43%", agregó.En relación con la denuncia de fraude electoral de Trump, Carbone explicó que el político "viene hablando de fraude desde su primera elección cuando llegó a la Casa Blanca tras perder por el voto popular con la candidata Hillary Clinton, por lo que esto forma parte de su discurso político".De acuerdo con la analista, "aunque las autoridades de EEUU han rechazado las renuncias de fraude, han reconocido que el país tiene problemas en su proceso de representación político electoral".Para Carbone, el discurso del expresidente norteamericano "ha sido adoptado por varios líderes 'trumpistas' y hasta el propio Partido Republicano está un poco quebrado", sentenció.Telescopio también dialogó con el historiador argentino Pablo Pozzi, para quien los episodios del 6 de enero de 2021 en el Capitolo no pueden ser considerados un intento de golpe de Estado."Para que haya un intento de golpe de Estado tiene que haber sectores de poder atrás y grupos fracturados de las Fuerzas Armadas. Y eso no aparenta estar presente en EEUU", sostuvo Pozzi."Hay una suerte de verdad aceptada entre los analistas de que lo que pasó en el Capitolio fue un intento de golpe. Eso es más que dudoso, porque en realidad asistimos a una movilización relativamente tranquila y pacífica en términos generales, donde además de los cinco muertos, cuatro eran manifestantes", concluyó.

