Biden: la Constitución de EEUU enfrentó mayor amenaza en los disturbios de enero de 2021

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente Joe Biden dijo que la Constitución de EEUU enfrentó su amenaza más grande durante los disturbios y la toma del Capitolio...

"Hace un año, hoy, en este sagrado lugar, la democracia fue atacada (...) Nuestra Constitución enfrentó la mayor de las amenazas", afirmó el mandatario en sus declaraciones por el primer aniversario de los disturbios protagonizados por seguidores del exmandatario Donald Trump (2017-2021). Biden añadió que su predecesor, Donald Trump, no es solamente un expresidente, sino un expresidente derrotado, y afirmó que no hay pruebas de que el resultado de las elecciones nacionales de 2020 sea inexacto."No hay pruebas de que los resultados de las elecciones no sean correctos", añadió Biden.

