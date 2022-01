https://mundo.sputniknews.com/20220105/kazajistan-pide-ayuda-internacional-1120036161.html

Kazajistán pide ayuda internacional

Kazajistán pide ayuda internacional

Los manifestantes ocuparon varios edificios administrativos y se hicieron con armas. El presidente Tokáev encabezó el Consejo de Seguridad y prometió actuar... 05.01.2022, Sputnik Mundo

La OTSCEl presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáev volvió a dirigirse a la nación y dijo que había pedido ayuda a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC. Tokáev precisó que pidió a los jefes de Estado que ayudaran a Kazajistán a superar la "amenaza terrorista".Tokáev calificó las protestas callejeras que tienen lugar desde el 2 de enero como ataques terroristas. Tokáev considera que los disturbios en Kazajistán son una agresión externa, ya que las bandas terroristas que protagonizaron los disturbios en el país fueron entrenadas en el extranjero.Cerca de Almaty, la mayor urbe del país, se enfrentaron al Ejército, añadió: "Capturan edificios de infraestructura y, lo más importante, capturan las instalaciones donde se encuentran las armas pequeñas. Están peleando con los cadetes. Actualmente, hay una batalla cerca de Almaty con unidades aerotransportadas".El presidente del Consejo de Seguridad Colectiva de la OTSC, Nikol Pashinián, dijo que mantuvo una conversación telefónica con Tokáev y que estaba iniciando negociaciones inmediatas con los líderes de los países que participan en la OTSC.Anteriormente, el primer cosmonauta de Kazajistán, Toktar Aubakirov, pidió en la televisión estatal el envío de tropas de la OTSC a Kazajistán.Las calles se ardenLas protestas en las calles de muchas ciudades no cesan. Se está produciendo un tiroteo en Almaty, los manifestantes están armados con metralletas, informa Sputnik Kazajistán citando a testigos presenciales.En Taldykorgan, un grupo de manifestantes derribó un monumento al primer presidente del país, Nursultan Nazarbayev.Merodeadores arrasan en las calles. Sus objetivos principales son los centros comerciales de Almaty: Mega Park, Esentai, TSUM. Sacan víveres de supermercados, cosméticos, perfumería y dispositivos móviles. Sacan mercadería de la cadena Magnum.Este ladrón hasta usó un tractor para entrar en una sucursal bancaria. Economía en caosEl caos se apodera no solo de las calles kazajas, sino también de su economía. No funcionan varios aeropuertos, incluso el aeropuerto de Almaty. Dos militares murieron durante la operación antiterrorista en este aeropuerto, informa el medio local Zakon.kz.Los viajes de Aeroflot a la capital de Nursultan y Almaty han sido cancelados.Las acciones de los bancos kazajos Kaspi Bank y Halyk Bank se desplomaron un 30,51% y un 19,34%, respectivamente. Así lo demuestran los datos de la Bolsa de Valores de Londres (LSE).Al mismo tiempo, apareció el acceso a internet en Almaty, el cual estuvo ausente durante siete horas.Las protestas comenzaron el 2 de enero en el oeste de Kazajistán por la subida del precio del gas licuado de petróleo. En cuestión de días las manifestaciones se extendieron a otras ciudades del país. Aunque el 4 de enero Tokáev decidió cambiar el Gobierno, las protestas no cesan hasta el día de hoy.Se declara el estado de emergencia en todo Kazajistán. Se prohíbe a los ciudadanos acudir a mítines y actos públicos. El toque de queda entra en vigor desde las 23:00 hasta las 07:00 y hay restricciones para entrar y salir de las zonas pobladas. El transporte público en el país está suspendido hasta el 6 de enero. El internet inalámbrico está apagado, el internet móvil y las comunicaciones están severamente interrumpidas.Los manifestantes tomaron los edificios del Ayuntamiento de Almaty, la Fiscalía, el departamento de policía y la antigua residencia presidencial; la oficina del partido gobernante fue objeto de vandalismo. Se produjeron grandes incendios en muchos de los lugares ocupados. Los manifestantes también tomaron el edificio de oficinas de la empresa de televisión Mir, destruyendo todo el equipo. Se incendió el edificio de una sucursal del canal nacional de televisión estatal de Kazajistán. La oficina del canal de televisión First Eurasia también fue objeto de vandalismo.

