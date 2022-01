https://mundo.sputniknews.com/20220105/el-presidente-de-kazajistan-tacha-de-acto-de-agresion-los-violentos-disturbios-1120034181.html

El presidente de Kazajistán tacha de acto de agresión los violentos disturbios

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáev, calificó los fuertes disturbios que se produjeron este miércoles 5 en la ciudad de Almaty... 05.01.2022, Sputnik Mundo

Tokáev señaló que los terroristas se apoderaron de cinco aviones de pasajeros en el aeropuerto de Almaty, tomaron edificios e infraestructuras y asaltan recintos de armas de fuego.El presidente informó también que las tropas kazajas se enfrentan actualmente a los grupos terroristas a las afueras de Almaty, la mayor ciudad del país."Esto ya no es una simple amenaza, es un atentado contra la integridad de nuestro país y un ataque a nuestros ciudadanos", advirtió.Tokáev aseguró que hará lo necesario para proteger los intereses de la población.Las protestas estallaron el 2 de enero en las ciudades de Zhanaozen y Aktau, en el oeste de Kazajistán, por el aumento del precio del gas licuado de petróleo (GLP).Una comisión gubernamental determinó dos días después disminuir los precios del combustible. Sin embargo, las protestas no cesaron y se extendieron a otras zonas de país, en particular a Almaty, y derivaron en violentos disturbios.Ocho policías murieron y más de 300 resultaron heridos en los choques con los grupos radicalizados, según los datos del Ministerio del Interior.Grupos de individuos violentos atacaron también dos canales de televisión causando enormes destrozos.Ante los actos de violencia, las autoridades decretaron el estado de emergencia hasta el 19 de enero y el toque de queda que rige de las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana.

