Esta fruta aporta siete veces más vitamina C que el limón

La temporada invernal acarrea consigo un aumento en las enfermedades respiratorias por sus bajas temperaturas, por lo que es importante mantener elevados los... 05.01.2022, Sputnik Mundo

Esta vitamina contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico en el combate a virus y bacterias en la garganta y las vías respiratorias, recuerda en un comunicado la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) del Gobierno de México.En este esfuerzo por cuidar la salud, la guayaba destaca por su aportación de vitamina C, además de que en la gastronomía mexicana puede consumirse de manera directa, en agua fresca, mermelada, ate, paletas de hielo o como un ingrediente del ponche invernal, entre otras presentaciones."Esta fruta aporta siete veces más vitamina C que la naranja o el limón", señala la Profeco, dependencia que resaltó otras propiedades de la guayaba la cual es rica en vitamina A, E, D12, hierro, cobre, calcio, magnesio, potasio, manganeso y fósforo. Cuando la pulpa del fruto es anaranjada, es más rica en provitamina A, señala la Profeco y recuerda que la vitamina C contribuye a la formación de colágeno, huesos y dientes, y glóbulos rojos, además de favorecer la absorción de hierro y de fortalecer la resistencia a infecciones."Su aporte de fibra es elevado, por lo que posee un suave efecto laxante y previene o reduce el riesgo de ciertas alteraciones y enfermedades", apunta.En México se cultivan cinco de cada 100 toneladas de la guayaba que produce el mundo, un fruto presente en todas las zonas tropicales y subtropicales, señala Profeco.Su árbol ronda los cinco o seis metros de altura, los mexicanos consumen en promedio 2,4 kilogramos al año y su aportación de vitamina C es hasta siete veces más alta que la de la naranja.Michoacán es la entidad mexicana donde más se produce guayaba, con unas 179.133 toneladas anuales, seguida de Aguascalientes, Zacatecas, el Estado de México y Jalisco, en orden descendente.

