EEUU asegura que no responderá las propuestas en seguridad de Rusia "punto por punto"

WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos no va a responder a las propuestas de seguridad de Rusia "punto por punto" porque muchas no ameritan una respuesta, dijo... 05.01.2022, Sputnik Mundo

"El presidente (Joe Biden) dejó en claro que hemos progresado en varios asuntos, mientras que otros no son viables. No estamos respondiendo uno por uno y no creo que lo hagamos en estas negociaciones, porque en nuestra experiencia, no se progresa realmente al negociar en público y también porque muchas de estas propuestas no ameritan una respuesta", explicó la funcionaria durante una conferencia de prensa. Asimismo, la portavoz señaló que las próximas conversaciones sobre seguridad entre EEUU y Rusia serán pragmáticas y orientadas a la obtención de resultados, y podrán registrar avances si Moscú va con esa disposición a negociar.Unas horas antes, el viceministro de Exteriores ruso Alexandr Grushkó declaró a Sputnik que Rusia necesita resultados concretos del diálogo con la OTAN sobre las garantías de seguridad, ya Moscú espera que se logre una conversación abarcadora y profunda, pero no negociará por negociar.El 17 de diciembre pasado, el Ministerio de Exteriores ruso publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa.Una de las cuestiones clave señaladas en los proyectos de acuerdo es la no expansión de la OTAN hacia el este, hacia las fronteras de Rusia.

