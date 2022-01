https://mundo.sputniknews.com/20220105/rusia-espera-sostener-un-dialogo-con-la-otan-que-tenga-resultados-concretos-1120015434.html

Rusia espera sostener un diálogo con la OTAN que tenga resultados concretos

Moscú (Sputnik) — Rusia necesita resultados concretos del diálogo con la OTAN sobre las garantías de seguridad, Moscú espera que se logre una conversación... 05.01.2022, Sputnik Mundo

"La verdad es que, queremos llevar a cabo la conversación de una manera abarcadora y profunda, porque la situación lo requiere y, por supuesto, nos centramos en lograr resultados concretos, es decir, tomar una decisión que realmente mejore la situación en Europa en la esfera de la seguridad militar. No dialogaremos por dialogar", subrayó Grushkó.El diplomático advirtió que por el momento no puede precisar si será suficiente con una reunión, o serán dos, tres o cuatro encuentros.Según Grushkó, tampoco se debe afirmar que después del encuentro del Consejo Rusia-OTAN se alcanzará un progreso considerable en las garantías de seguridad.El viceministro aseguró Rusia cuenta con un conjunto de herramientas técnicas y militares bastante amplío en caso de que se elija la segunda vía.La reunión del Consejo Rusia-OTAN sobre garantías de seguridad se celebrará el 12 de enero en Bruselas.El 17 de diciembre pasado, el Ministerio de Exteriores ruso publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa.Una de las cuestiones clave señaladas en los proyectos de acuerdo es la no expansión de la OTAN hacia el este, hacia las fronteras de Rusia.

