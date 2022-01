Hijo de Bolsonaro asegura que su padre es víctima de los "hipócritas que desean su muerte"

Graças a Deus meu pai passa bem! Cada vez que ele passa por isso é impossível não se indignar com a mentira de que Bolsonaro tem discurso de ódio, quando na verdade ele é a vítima do ódio de um ex-militante do Psol e de mal amados hipócritas desejando sua morte. pic.twitter.com/nlkGL08g4w