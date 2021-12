https://mundo.sputniknews.com/20211230/el-gobernador-de-bahia-afirma-que-bolsonaro-tiene-desprecio-por-la-vida-1119893673.html

El gobernador de Bahía afirma que Bolsonaro tiene "desprecio por la vida"

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El gobernador del estado brasileño de Bahía (noreste), Rui Costa, afirmó que el presidente Jair Bolsonaro muestra "desprecio" por la... 30.12.2021, Sputnik Mundo

brasil

jair bolsonaro

argentina

américa latina

Bolsonaro, que se encuentra desde hace días de vacaciones de fin de año en el estado de Santa Catarina (sur) y se negó a interrumpir su descanso para visitar las áreas afectadas, este jueves visitó un parque de atracciones.Costa, que pertenece al Partido de los Trabajadores (PT) confesó que no esperaba una visita de Bolsonaro y lamentó que ni siquiera haya dedicado unas palabras para reconfortar a las víctimas: "Es lo mínimo que cualquier presidente puede hacer", criticó.El gobernador también señaló que el Gobierno federal no está preparado para enfrentarse a desastres de este tipo y que los 80 millones de reales (dólares) prometidos para reconstruir carreteras son insuficientes. Además, el estado brasileño de Bahía anunció que aceptará la ayuda humanitaria de Argentina que el Gobierno de Jair Bolsonaro rechazó por considerarla innecesaria."Argentina ofreció ayuda humanitaria a las ciudades afectadas por las lluvias en Bahía, a pesar del rechazo del Gobierno federal; me dirijo a todos los países del mundo: Bahía aceptará directamente, sin tener que pasar por la diplomacia brasileña, cualquier tipo de ayuda en este momento", comentó en Twitter el gobernador de Bahía, Rui Costa.El gobernador afirmó que se está trabajando "incansablemente" para reconstruir las ciudades y las casas destruidas, pero que la suma de esfuerzos acelera ese proceso.Argentina ofreció a Bahía el envío de un equipo de una decena de "cascos blancos" para actuar en la ayuda a la población afectada, sobre todo construyendo tiendas de acogida temporales, coordinando la distribución de alimentos o potabilizando el agua.El Gobierno brasileño rechazó la ayuda y se justificó diciendo que en estos momentos los efectivos movilizados son suficientes.

brasil

argentina

