¿Cómo interpela el estallido de 2001 a la Argentina de hoy?

¿Cómo interpela el estallido de 2001 a la Argentina de hoy?

A 20 años del estallido social que derivó en la peor crisis de la historia reciente argentina, los investigadores Victoria Darling y Juan Pablo de María...

gps internacional

argentina

democracia

rebelión

represión

La renuncia del expresidente argentino Fernando de la Rúa tras la rebelión popular y represión policial del 19 y 20 de diciembre de 2001 llevó a cuatro pases del mando del Poder Ejecutivo en casi dos semanas. El descalabro político y económico derivó en la peor crisis social de la historia reciente. Para los argentinos recordar aquel diciembre de 2001 es "recordar imágenes de humo, de trincheras en las calles y policías a caballo golpeando a Madres de Plaza de Mayo", indicó la investigadora argentina.Una rebelión popular históricaAl respecto, "esto fue una suma de conflictividades que se cristalizaron en un momento histórico a partir del cual se descubren muchas características de la sociedad argentina", sostuvo.También hubo casos de movilizaciones gigantescas en la ciudad de Mar del Plata y, por su parte, "el conurbano bonaerense se fue constituyendo en uno de los escenarios en disputa", aseveró.Mientras que algunos tienden a creer que se trataron de sucesos conflictivos espontáneos que surgieron en los barrios, para otros, "el entonces partido opositor, el Partido Justicialista (hoy gobernante), habría sido el gran motor de los sucesos del 2001", explicó. Al respecto, "la segunda hipótesis no tiene mayor asidero, pero es cierto que había figuras con una intensidad y una acumulación política importante que hacían a una oposición bien plantada en el momento que asumió la Alianza", concluyó Darling.Existe un mayor respeto por las instituciones democráticas en el paísPor su parte, a dos décadas del estallido social, "el balance que podemos hacer es de una sociedad argentina que aprendió a convivir con una mayor tolerancia democrática y respeto por las instituciones democráticas y republicanas", aseveró De María. Sobre ello, "no olvidemos que en la historia política y social argentina en el siglo XX, cuando hubo crisis de tal envergadura se salía mediante golpes de Estado cívico-militares", indicó.En este marco, "la cultura democrática nos permitió seguir adelante, inclusive con un Gobierno de signo neoliberal como el de Mauricio Macri", sostuvo. En ese sentido, si bien algunos sectores de la sociedad pedían su salida, "la gran mayoría decíamos que no, que termine su mandato como lo establece la Constitución", expresó. Por su parte, "la sociedad argentina es muy exigente en materia de derechos y se hizo aun más consciente, con exigencias que se canalizan por la vía institucional", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, retomó el análisis sobre las diferentes reflexiones en torno a la Teoría de la Paz Democrática.Turismo y pandemiaEn radio M24 también dialogamos con el director de turismo de la intendencia de Maldonado, Martín Laventure, con quien analizamos las perspectivas para la temporada turística en el este de Uruguay.Festival de Música MedicinaEn el cierre cultural, dialogamos con el músico Alfonso Santini, quien es uno de los organizadores del primer "Festival de Música Medicina", el cual se realizará el sábado 8 de enero en Casa Bahía en La Paloma, Rocha.

