La grieta latinoamericana o la creación del enemigo

La grieta latinoamericana o la creación del enemigo

MONTEVIDEO (Sputnik) — Durante este 2021, América Latina volvió a dejar en evidencia uno de sus mayores problemas: la expansión de la grieta ideológica. 30.12.2021

acontecimientos que dejaron huella en 2021

américa latina

política

ideología

políticos

polarización

Analistas advierten que las redes sociales, algunos medios de comunicación y líderes políticos promueven esta lógica echando leña al fuego, entorpeciendo el diálogo y erosionando a la propia democracia.Ponen como ejemplo las fuertes tensiones en Bolivia entre la oposición de derecha y el Gobierno de izquierda de Luis Arce, o el surgimiento con creciente apoyo de líderes con posturas radicales, como el candidato ultraderechista chileno José Antonio Kast, defensor de la dictadura de Augusto Pinochet (1974-1990) que, a pesar de perder en segunda vuelta presidencial con el izquierdista Gabriel Boric, obtuvo un 44% de los votos.Además, en Argentina, Brasil, Bolivia o Colombia la grieta está presente en la mesa familiar, en los grupos de amigos y en el ambiente laboral."Existe una enorme grieta en América Latina, que está abierta y es peligrosa (…) Con el uso de las redes sociales y los medios de comunicación, varios partidos incitan a que los ciudadanos actúen en base al odio. Hay unas personas que con sus valores tradicionales pretenden incentivar el odio, el racismo. Es una especie de bola de nieve que va creciendo", dijo a la Agencia Sputnik el sociólogo colombiano Javier Calderón Castillo, investigador de la Universidad de Buenos Aires.Calderón consideró que esta situación "erosiona el diálogo, porque promueve la idea del enemigo interno".En la misma sintonía, el expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998) indicó a esta agencia que esta grieta es un "virus igual de peligroso que el COVID-19"."La grieta se está profundizando en América Latina. Estamos viviendo un virus igual de peligroso que el COVID-19, que es el de la polarización ideológica, a través de la cual los sectores de derecha están preparando convertir la política, a través de las redes, noticias falsas y con complicidad de los grandes medios de comunicación, en generadora de odio para que la gente no vote a favor o en contra de unas ideas, sino para que vote en contra de una persona, que es su enemigo", afirmó Samper.El exmandatario consideró que esa polarización tiene que ser corregida, "porque es una cancha desnivelada para el progresismo, ya que buscan eliminar el centro como espacio para las decisiones democráticas".Tanto Samper como Calderón remarcaron que esta grieta permite que sectores antidemocráticos crezcan como opciones políticas.Crisis de representaciónSin embargo, el sociólogo chileno y director del área electoral del centro de estudios Fundación Chile21, Axel Callis, cree que el verdadero problema de la región es la crisis de representación política, que da lugar al surgimiento de nuevos líderes con posturas extremas."No creo que se produzca una mayor polarización, eso se ha planteado desde los años 60, 70, donde había dictaduras, la grieta no tiene que ver con la polarización, es mucho más amplia, es un tema económico y cultural. Proyectos polarizadores ha habido desde los 70. Durante 20 años en América Latina los proyectos eran o revolucionarios o golpistas y no hay nada más polarizador que eso", reflexionó.Para el sociólogo, lo que se está produciendo es el surgimiento progresivo de políticos sin trayectoria que ganan apoyo popular, debido particularmente a la "débil capacidad" de los líderes tradicionales para representar a los ciudadanos en el sistema democrático.Según el último estudio de opinión pública Latinobarómetro, apenas un 29 por ciento de los habitantes de la región se siente "cerca" de un partido político.Otros resultados fueron quizás más preocupantes: solo un 49% de los latinoamericanos apoya el sistema democrático, y un 51% cree que vale la pena perderle terreno a la democracia con tal de que los políticos les resuelvan los problemas a los ciudadanos.

