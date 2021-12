https://mundo.sputniknews.com/20211230/acusan-a-parque-diversiones-en-la-ciudad-de-mexico-de-discriminacion-y-homofobia-1119878756.html

Acusan a un parque de diversiones en Ciudad de México de discriminación y homofobia

ciudad de méxico

A través de redes sociales, uno de los hombres testigos del caso compartió su denuncia, así como varios videos en los que se observa a personal del parque y policías tratando de explicar por qué se les está corriendo.Según la denuncia, la pareja se dio un beso mientras esperaban en la fila, razón por la cual se les pidió salirse del juego porque no estaban respetando el "ambiente familiar" del lugar.Posteriormente, una persona identificada como José, quien se presentó como director del parque, les aseguró que cualquier muestra de afecto dentro del parque estaba prohibida en el reglamento, lo cual, en ese mismo momento, comprobaron que no era así.En los videos difundidos, se observa al supuesto director de Six Flags México tratando de explicar por qué les está pidiendo retirarse de un parque, mientras los denunciantes acusan que, en ese mismo, había cerca de 20 parejas besándose frente a todos.La reacción en redes sociales no se hizo esperar y muchos usuarios criticaron la reacción de los encargados del parque de diversiones, toda vez que el lugar se sumó a las "muestras de apoyo" a la comunidad gay durante el Día del Orgullo LGBT, en junio pasado.Asimismo, se lanzó una convocatoria para organizar un "besotón" gay frente a las instalaciones del parque, este 30 de diciembre, como parte de una protesta por el acto de discriminación.Hasta el momento, ni el parque ni el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) se han pronunciado por el caso.

méxico

2021

ciudad de méxico, discriminación, méxico