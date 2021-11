https://mundo.sputniknews.com/20211107/no-siento-respeto-por-estos-gobiernos-el-actor-gay-de-eternals-sobre-la-prohibicion-de-la-cinta-1117967122.html

"No siento respeto por estos gobiernos": el actor gay de 'Eternals' sobre la prohibición de la cinta

"No siento respeto por estos gobiernos": el actor gay de 'Eternals' sobre la prohibición de la cinta

07.11.2021

El intérprete de origen árabe revela que "estuvo a punto de llorar" al darse cuenta de la negativa de Disney de eliminar de la cinta todas las referencias a la familia de Phastos.Sleiman agrega que "no siente ningún respeto por estos gobiernos que han demostrado al mundo que no son solo una vergüenza para la humanidad, sino para Dios". El actor también espera que la audiencia de los países árabes encuentre una manera de ver la cinta censurada, "aunque sea ilegal".En el estreno de la película, Sleiman —que salió del armario en agosto de 2017— subrayó que la aparición de un superhéroe homosexual en la cinta de Chloé Zhao es muy importante, pues podría "salvar vidas" de niños y jóvenes homosexuales y queer que "son acosados, que se suicidan, que no se ven representados".La homosexualidad sigue siendo ilegal en los países del golfo Pérsico como Arabia Saudí, Kuwait o Catar, y es castigada hasta con pena de muerte.El largometraje, basado en la historieta homónima de Marvel Comics, narra las aventuras de un grupo de seres inmortales que han vivido en secreto en la Tierra durante más de 7.000 años y ahora se reúnen para proteger el planeta de los Desviados. El elenco de la cinta cuenta con la participación de Salma Hayek (Ajak), Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris) y Gemma Chan (Serisi), entre otros actores.

