https://mundo.sputniknews.com/20211229/guatemala-a-25-anos-de-los-acuerdos-de-paz-la-democracia-sigue-bajo-amenaza-1119860503.html

Guatemala: a 25 años de los acuerdos de paz, la democracia sigue bajo amenaza

Guatemala: a 25 años de los acuerdos de paz, la democracia sigue bajo amenaza

El procurador de derechos humanos del país se expresó en el aniversario del pacto, que terminó con un largo conflicto armado cuyo saldo fue de 200.000 muertos. En otro orden, abordamos el fin del estado de excepción en las cárceles de Ecuador. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

2021-12-29T22:00+0000

2021-12-29T22:00+0000

2021-12-29T22:00+0000

en órbita

argentina

ecuador

guatemala

derechos humanos

guillermo lasso

congreso de guatemala

desaparecidos

guerra civil guatemalteca

alejandro giammattei

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1119863015_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_b02fd8a68d34903527e19f987b4e6fe3.jpg

Guatemala: a 25 años de los acuerdos de paz, la democracia sigue bajo amenaza El procurador de derechos humanos del país se expresó en el aniversario del pacto, que terminó con un conflicto armado cuyo saldo fue de 200.000 muertos. En otro orden, abordamos el fin del estado de excepción en las cárceles de Ecuador. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

El procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jordan Rodas, advirtió sobre la regresión de la democracia en su país, al cumplirse 25 años de los acuerdos de paz.Este 29 de diciembre es el aniversario de la firma del pacto que terminó con 36 años de conflicto armado (1960-1996). La guerra civil enfrentó al Estado con las fuerzas rebeldes guerrilleras organizadas en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), lo que dejó como saldo unos 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos.El ómbudsman señaló que en estos dos años de gestión de Alejandro Giammattei hubo reiteradas violaciones a la Constitución y se anularon los contrapesos de poder.La Plataforma Nacional de Organizaciones Víctimas del Conflicto Armado Interno coincide con la visión del procurador. De hecho, esta reunió a más de 150 personas frente al Palacio Nacional de la Cultura (sede del Gobierno) para manifestarse en contra de la Administración de Giammattei.Sobre el tema En Órbita dialogó con Paulo Estrada, integrante de la Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua).La nueva instancia a la que se refiere el entrevistado es la Comisión Presidencial de Paz y Derechos Humanos (Copadeh).Esta institución "para poder funcionar necesita un fondo económico que debe brindar el Congreso. El presidente la anunció [en 2020] pero no han habido avances. No tiene personal, tiene un director pero no tiene gente. Esto se suma a los déficit que tenían las anteriores entidades", lamentó el entrevistado.De acuerdo con el integrante de Famdegua, la actual política del Gobierno sobre los derechos humanos es "una manera de frenar avances" y "crear más impunidad".En esta edición de En órbita abordamos —entre otros temas— el fin del estado de excepción en las cárceles de Ecuador , mediante testimonios del analista político y docente universitario, Henry Allán, y de la periodista de Radio La Calle, María Isabel Burbano. Y además el recuerdo a 20 años del cese de pago de la deuda externa en Argentina y sus consecuencias.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

argentina

ecuador

guatemala

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, ecuador, guatemala, derechos humanos, guillermo lasso, congreso de guatemala, desaparecidos, guerra civil guatemalteca, alejandro giammattei, аудио