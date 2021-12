https://mundo.sputniknews.com/20211228/estas-son-las-disparatadas-predicciones-de-mhoni-vidente-para-2022--video-1119817649.html

Estas son las disparatadas predicciones de Mhoni Vidente para 2022 | Vídeo

Prosperidad económica, renuncias de varios mandatarios latinoamericanos, atentados y violencias son algunas de las predicciones que se avecinan para 2022 según... 28.12.2021

La tarotista cubana radicada en México se ha consolidado como un éxito viral en las redes sociales gracias a sus temerarias predicciones. Ahora, pronosticó que el 2022 será un año turbulento.Conocida por sus descabelladas predicciones, Mhoni no tiene sutilezas al anunciar lo que ve del futuro."Va a ser un año completamente de movimientos de todas las formas, un año de los jóvenes, de líderes nuevos que saldrán del pueblo, de tumbar gobiernos que ya no quiere el pueblo y va a salir gente más poderosa para empezar a avanzar en todos los sentidos".Si bien Mhoni reconoce que sus predicciones son "fuertes" alega que son también "positivos" puesto que se necesitan "cambios de gobierno" luego del contexto de la pandemia.MéxicoEste año no fue la excepción y según la vidente cubana, para México el 2022 llegará con gran crecimiento económico aunque la buena nueva llegará con "tropiezos en cuestiones del gobierno". Es un año de traiciones políticas y al presidente Andrés Manuel López Obrador le dará la espalda su gente más cercana.Esto producirá fracturas y rispideces dentro del partido oficialista —Morena—, lo que generará divisiones en la interna.Mayo, agosto y octubre serán los meses de mayor presión para el mandatario, lo que le generará, según Mhoni, afecciones de salud que lo obligarán a renunciar a su puesto antes de culminar su mandato.VenezuelaPara Venezuela, en tanto, se le visualiza un atentado, un golpe de Estado en el país por parte de España con apoyos del gobierno estadounidense y de Colombia.De acuerdo a la pitonisa, será el final del mandato de Nicolás Maduro.PerúAl presidente de Perú, Pedro Castillo, se le avecina un estallido social. La gente saldrá a las calles a pedir su renuncia.Pero no será sencillo que esto suceda dado que a pesar de los intentos de quitarlo de la presidencia, el apoyo de gobernantes de Venezuela, México y Nicaragua será decisivo, aunque lejos de evitar su retiro del poder, enlentecería el proceso.ColombiaManifestaciones y cambios en el gobierno se aproxiaman. La carta de la muerte está sobre el país y "está acechando a líderes políticos, en cuestiones sociales y artísticas".La violencia será el motivo por el que la gente saldría a las calles a manifestarse exigiendo un cambio radical: un nuevo gobierno y un nuevo líder, que otorgarían un "renacer" al país.Estados UnidosSe posiciona en una situación de poder. Para Mhoni, el presidente de EEUU, Joe Biden, comenzaría a tener "problemas de salud mental, de mareo o presión arterial", por lo que se deberían tomar acciones para seguir avanzando en materia política.Kamala Harris sería la primera presidenta mujer en la historia de los EEUU pero ella no continuará en 2024, dando lugar a nuevos liderazgos del Partido Demócrata.Algunas reglamentaciones serán consolidadas el año próximo: aquellas para amparar a los inmigrantes y, estabilidad de la economía.Mhoni también advierte roces entre EEUU y Rusia, en los que se involucrarían China e India. Ucrania seguirá para ella en el foco del conflicto.Religión CatólicaPara los creyentes católicos el 2022 será un golpe duro.El año se caracterizará por la culminación del Papa Francisco, quien renunciará o fallecerá.Mhoni visualiza que el sumo pontífice carece de apoyos importantes, y que obispos y jerarquías dentro del Vaticano intentarán desprestigiar su figura hasta que se retire de su puesto. El próximo papa llegará desde Italia, Polonia, España o México.Además, afirma que su salida marcará el comienzo del apocalipsis bíblico."Va a ser un año muy difícil para todos los fieles católicos", sostuvo.Corea del Norte y Corea del SurAmbos países firmarán un convenio de paz que sería simplemente un truco de Corea del Norte para invadir al país vecino.El conflicto no sería solo entre las dos naciones sino que se verían involucrados China y varios países de Asia."Se avecinan cosas muy fuertes entre los dos presidentes", aseguró.

