https://mundo.sputniknews.com/20211228/bolivia-preven-hasta-10-anos-de-carcel-por-no-llevar-carnet-de-vacunacion-1119818911.html

Bolivia: prevén hasta 10 años de cárcel por no llevar carnet de vacunación

Bolivia: prevén hasta 10 años de cárcel por no llevar carnet de vacunación

El Gobierno de Luis Arce decretó enviar a la cárcel a quienes no lleven consigo el carnet de vacunación o presenten una prueba PCR negativa en eventos sociales... 28.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-28T20:14+0000

2021-12-28T20:14+0000

2021-12-28T20:14+0000

américa latina

bolivia

💗 salud

vacunación

prisión

luis arce

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1118557916_0:84:3141:1850_1920x0_80_0_0_783f4e919b1059d74723b8c4214c1f52.jpg

El Decreto Supremo 4640 dispone que para acceder a establecimientos, transporte interdepartamental y otros lugares que contemplen aglomeraciones, será necesario que las personas mayores de 15 años de edad presenten el carnet de vacunación contra el COVID-19, o una prueba PCR con resultado negativo.La medida regirá para "instituciones públicas, privadas, entidades financieras, religiosas, centros comerciales, mercados y supermercados, unidades educativas, universidades, institutos técnicos e instituciones educativas en general, lugares de entretenimiento y otras donde exista aglomeración", se lee en el decreto.El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, advirtió en la prensa local que quien no cumpla será penado por el delito de atentado contra la salud pública."Si yo no porto, no demuestro estos documentos y si me hacen la prueba y tengo COVID-19, estoy atentando contra la salud de los otros usuarios. Por lo tanto, pueden hacerme un proceso", declaró al canal estatal.El Gobierno dispuso de una línea telefónica gratuita (800 10 0202) para que los ciudadanos denuncien si alguien que ha programado una fiesta no respeta el aforo, las medidas de bioseguridad o permite la entrada de quienes no tengan la documentación requerida.

https://mundo.sputniknews.com/20211221/bolivia-exigira-carnet-de-vacunacion-anti-covid-a-escolares-en-2022-1119581697.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bolivia, 💗 salud, vacunación, prisión, luis arce, covid-19