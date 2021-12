https://mundo.sputniknews.com/20211227/sacerdote-alejandro-solalinde-ve-en-amlo-rasgos-de-santidad-para-el-son-importantes-los-pobres-1119755095.html

Sacerdote Alejandro Solalinde ve en AMLO rasgos de santidad: "Para él son importantes los pobres"

Sacerdote Alejandro Solalinde ve en AMLO rasgos de santidad: "Para él son importantes los pobres"

El padre Alejandro Solalinde aseguró que ve rasgos de santidad en el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por seguir las enseñanzas de Jesús y... 27.12.2021

américa latina

alejandro solalinde

andrés manuel lópez obrador

morena

méxico

"Está siguiendo las enseñanzas de Jesús. Por eso, veo en Andrés Manuel rasgos muy importantes de santidad. Qué lástima que no lo valoren. Para él son importantes los pobres o, como decía Jesús: -Los últimos serán los primeros-", declaró el sacerdote en entrevista para El Universal.Solalinde Guerra acotó su afirmación y comentó que "la santidad política existe y la menciona la iglesia católica, pero hay que entender que la santidad no es perfección".El prelado consideró que la visión de López Obrador "es lo que la gente no quiere entender y se para de pestañas porque busca defender el capitalismo", específicamente "los empresarios y a la gente bonita que era privilegiada en otros sexenios".Incluso, el padre Solalinde consideró que Dios bendijo a México con este tipo de presidente, pues surgen cada 100 o 200 años."Presidentes como López Obrador surgen cada 100 o 200 años. Dios nos bendijo con un presidente como el que tenemos. Cada día admiro más a este hombre", aseveró.Pronósticos para 2024Durante la entrevista, Alejandro Solalinde también dio sus pronósticos de quién podría ser el próximo presidente de México.Al respecto, el prelado declaró que "anhela" con ver al país gobernador por una mujer como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una mujer "inteligentísima y astuta", con "todos los atributos para ser una buena gobernante" y "seguir tejiendo el nuevo México democrático que queremos".Respecto a al canciller mexicano Marcelo Ebrard, el Alejandro Solalinde consideró que es un buen funcionario, pero "es de cuna rica, no sabe de carencias, de hambre, no sabe de muchas cosas", porque "le hace falta recorrer las calles, ensuciarse los zapatos con los de abajo".Con relación al senador Ricardo Monreal, el sacerdote cree que "ya chupó faros" porque se alió con partidos opositores y se aleja de Morena, mientras que del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Piensa que podría ser el sucesor sólo su el presidente faltara.

méxico

