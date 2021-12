https://mundo.sputniknews.com/20211227/es-mas-propaganda-que-realidad-dice-amlo-sobre-las-energias-renovables-1119756969.html

AMLO señala hipocresía sobre energías renovables: "Es más propaganda que realidad"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que se tiene que ser prudentes y extraer solamente el combustible que se necesita para el consumo... 27.12.2021, Sputnik Mundo

Durante su conferencia de prensa, López Obrador indicó "desea con el alma" dejar de lado los combustibles fósiles; sin embargo, dijo, cada vez más se usa el petróleo mientras que por otro lado se exige avanzar hacia las energías renovables, lo que calificó como un doble discurso e hipócrita. "Yo deseo con el alma que ya no se utilice combustible fósiles porque se trata de recursos no renovables y tenemos que cuidar la naturaleza, el medio ambiente", aseguró. "Hay una demora en la creación de las energías alternativas", sentenció. El presidente de México señaló que el país debe extraer el petróleo necesario para el consumo interno y no producir petróleo sin límites.

