El mal del Jamaicón, el síndrome que hace que los mexicanos extrañen su tierra

México hizo un papel desastroso en el Mundial de Fútbol de Suecia 1958. Fue goleado 3-0 por Suecia, 4-0 por Hungría y apenas pudo sacar un empate a un gol con Gales.El pueblo mexicano pidió, como siempre, cuentas por el mal desempeño de su selección nacional. Fue el Jamaicón Villegas, una de las más grandes figuras de aquel equipo, quien salió a dar una explicación a la prensa: "Es que se extrañan las albóndigas, la birria, los frijoles, las tortillas".Aunque medio país no podía creerlo, la explicación del defensor hizo sentido: es el mismo síndrome del mexicano que viaja a otro país y pide tequila. O quien prefiere irse de vacaciones a Acapulco en lugar de Europa, aunque tenga el dinero y el tiempo necesario.Según consta en el libro Breve historia del ya merito (2018), no fue la única vez que Jamaicón Villegas respondió con sentimentalismos ante la crítica. Durante un partido eliminatorio contra Inglaterra rumbo al Mundial de Chile 1962, en el que México perdió 8-0, el jugador insistió en la nostalgia por la comida de su tía, su mamá o su abuelita. La prensa nunca se puso de acuerdo sobre el origen de las famosas albóndigas."Si tú dices, yo necesito a mi clan; yo necesito las albóndigas de mi abuela; yo necesito los guisos de mi casa; yo necesito el clima de Guadalajara, tú estás diciendo: yo necesito a los míos, yo necesito a mi clan. Y esto nosotros lo podemos perdonar muy fácilmente, porque podemos decir: es de los nuestros", señala Villoro, observador y cronista de la realidad mexicana.Y es que había alguien mexicanísimo en ese equipo era Jamaicón Villegas. Su popularidad y talento derivaban de su gran trabajo con las Chivas de Guadalajara, uno de los clubes más importantes de la liga mexicana de fútbol. "El Campeonísimo": así bautizaron a aquel equipo ganador. Villegas era uno de sus líderes: ganó 8 títulos con ellos.Muchos años después de aquel Mundial de Suecia 1958, el exfutbolista admitió que la nostalgia por su tierra fue genuina, y dijo que nunca se trató de una justificación por el mal desempeño de la selección.El mal del Jamaicón también se observa en el poco interés que tienen muchos mexicanos sobre lo que pasa afuera de sus fronteras, sobre todo en las generaciones más viejas. La antropóloga siria Ikram Antaki pone este tema sobre la mesa en su novela histórica El pueblo que no quería crecer (1996).En ese libro, entre otras cosas, la autora señala la tendencia del pueblo mexicano a encerrarse en sí mismo y a huir de la confrontación de ideas, que necesariamente deriva del interés de mirar hacia afuera, hacia lo desconocido o lo diferente. Una idea que el pensador mexicano Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura en 1990, también desmenuzó en su ensayo El laberinto de la soledad.En una entrevista con la cadena ESPN, Jamaicón reconoció que lo apodaron así en su familia porque era "chillón, porque mi mamá y mi papá se iban a trabajar y pues yo lloraba, porque me iba a quedar buen rato solo, pero gracias a ese apodo conocimos el mundo".Juan Villoro sostiene que el síndrome del Jamaicón se puede aplicar a muchas actitudes arquetípicas del mexicano, pero él resalta una en particular: cuando la selección mexicana de fútbol va ganando, dando un gran partido en un Mundial, en los últimos minutos del partido el equipo se desinfla y le anotan uno, dos o hasta tres goles. Y eso provoca que México nunca avance al anhelado "quinto partido", como sucedió en el Mundial de Brasil 2014, cuando el tricolor perdió contra Holanda.

