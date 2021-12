https://mundo.sputniknews.com/20211223/el-caudillo-mexicano-que-queria-napoleon-bonaparte-entre-sus-filas-1119643851.html

El caudillo mexicano que quería Napoleón Bonaparte entre sus filas

El caudillo mexicano que quería Napoleón Bonaparte entre sus filas

Le llaman el verdadero padre de la Independencia porque fue el primero que entendió a México como nación.

"Morir es nada cuando por la patria se muere". Eso fue lo último que dijo el primer gran caudillo de México antes de ser ejecutado. Se lo escribió a su hijo, con la esperanza de que el sentimiento por el que luchó se convirtiera en un país. Y así fue. Seis años después de su muerte, el pueblo mexicano consumó su Independencia frente a los españoles.Morelos está por doquier en México: en los billetes de 50 pesos —los más comunes—, en el nombre del municipio con más feminicidios —Ecatepec de Morelos— y hasta en las fiestas de disfraces. Porque quizá no haya cabeza con paliacate más famosa en América Latina que la de él.Hay quien dice —como el cronista mexicano Vicente Leñero— que Morelos y Pavón se envolvía la cabeza en tela debido a las horribles migrañas que sufría. También cuentan que se ponía chiqueadores en las sienes para aliviar el dolor. Mala noticia para quien debía escuchar fusiles y cañones casi todos los días.La realidad es que José María Morelos y Pavón era un modesto sacerdote mexicano de un pueblo de Tierra Caliente de Michoacán, zona que, desde hace años, está sumida en la violencia a causa del narcotráfico.Respetado por NapoleónEn palabras del historiador mexicano y exdirector del Museo Nacional de Historia, Salvador Rueda Smithers, Morelos se convirtió en "el primer caudillo de la historia de México que puso en jaque al gobierno virreinal con tropas salidas de la nada". Y aunque ningún general había visto en él dotes para ser estratega militar, pronto se ganó la admiración del otro lado del Atlántico.En el siglo XVIII y parte del XIX no hubo general más respetado y temido en el mundo que Napoleón Bonaparte. Incluso sus ideas habían diezmado a los reinos españoles, que cada vez veían más cercanas las revueltas independentistas en la Nueva España. Un buen día, Napoleón escuchó sobre las hazañas de un caudillo mexicano que, con amplios conocimientos geográficos y un ejército más enardecido que preparado, se había convertido en la piedra en el zapato de los españoles.Tanta fue la admiración de Napoleón por el párroco michoacano que exclamó: "Denme dos Morelos y conquisto al mundo".Aunque hay historiadores que insisten en que dicha frase no puede comprobada, existen otras voces que afirman lo contrario, como la del reconocido diplomático y actual embajador de México ante el Vaticano, Alberto Barranco, quien asegura que incluso hubo quien dijo que Morelos era "un segundo Mahoma".El periodista Vicente Leñero da cuenta de la trascendencia histórica de este caudillo en la historia de México e, incluso, de los posteriores movimientos independentistas de América Latina: "Lo que sí dijo y escribió Jesús Reyes Heroles, en cambio, fue que Morelos había sido el primero en entender el concepto de nación. Ni siquiera lo entendía bien el cura Hidalgo cuando mandó al párroco de Carácuaro, antiguo discípulo suyo en sus clases de teología de la liberación, a combatir en el sur. Hidalgo y sus alzados luchaban por el Fernando VII que pintó Goya para el Museo del Prado y no clachaban que México podía ser, iba a ser, estaba siendo, lo que se dice una Nación. Morelos sí", escribió Leñero. La humildad lo caracterizó desde siempre, según consta en varios archivos históricos. Rechazó ser tratado como alteza y, en su lugar, pidió ser llamado el Siervo de la Nación, un título que proviene de un pasaje del Evangelio de San Marcos: "Mas no es así entre vosotros; antes el que quisiere ser el mayor, será vuestro criado; el que de vosotros quiera ser el primero, sea siervo de todos".Según recuerda Enrique Krauze, el historiador Silvio Zavala consideró a José María Morelos y Pavón como el fundador de México, porque a él no lo movía el odio, la intolerancia, el fanatismo ideológico o la venganza, sino el amor fraterno, igualitario y libre.

