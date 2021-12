https://mundo.sputniknews.com/20211223/entrenamiento-hiit-una-tendencia-perjudicial-para-la-salud-1119643484.html

Entrenamiento HIIT: una tendencia perjudicial para la salud

Esta práctica que combina ejercicios anaeróbicos y aeróbicos y apunta a quemar un número elevado de calorías en breves periodos de tiempo, supera los beneficios del entrenamiento moderado, con resultados a largo plazo.Posterior al calentamiento, las sesiones de HIIT se caracterizan por ser de alta intensidad separadas por intervalos de intensidad media y baja para el enfriamiento aunque no posee una regla general y la disciplina suele adoptar diversas modalidades.Si bien realizar ejercicio físico es signo de buena salud y calidad de vida, no está exento de riesgos. El entrenamiento HIIT puede causar daños considerables.Así lo sostiene una investigación del Laboratorio de Fisiología Aplicada al Deporte de la Facultad de Ciencias Aplicadas tras un estudio en animales que fue coordinado por los docentes Claudio Gobatto y Fulvia Gobatto.El estudio, que sometió a dos grupos de ratones —unos más activos que otros— a entrenamiento de alta intensidad demostró que las personas activas pueden tener mayor daño óseo puesto que se arrojaron resultados más comprometidos.Tras ser monitoreados, los animales más activos mostraron mejoría en diversos parámetros relacionados con la calidad de vida, como el aumento del nivel de calcio en los huesos, aunque el tejido óseo del mismo grupo sufrió más daños luego de ser sometidos a una actividad similar a HIIT.Este estudio reveló los posibles efectos que podría causar la disciplina deportiva si no se realiza con las precauciones correspondientes. Según Fulvia, las personas sedentarias "deben tener cuidado con los esfuerzos de alta intensidad".

