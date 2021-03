https://mundo.sputniknews.com/20210325/ni-frio-ni-lesiones-asi-entrena-el-corredor-espanol-de-record-guinness-descalzo-sobre-nieve--video-1110409555.html

Ni frío ni lesiones: así entrena el corredor español de récord Guinness descalzo sobre nieve | Vídeo

Este español de origen marroquí, de Tánger, siempre corre descalzo o, a lo sumo, con sandalias minimalistas. ¿La razón? Él prefiere adaptar su cuerpo y la

Este español de origen marroquí, de Tánger, siempre corre descalzo o, a lo sumo, con sandalias minimalistas. ¿La razón? Él prefiere adaptar su cuerpo y la mecánica de su zancada a la naturaleza. Además, piensa que correr descalzo habilita una conexión con la tierra, la posibilidad de adaptarse a varios tipos de terreno al tiempo que evita las lesiones. De 27 años de edad y afincado desde hace un tiempo en la provincia canadiense de Quebec, El Hayani es un corredor de fondo y trail, las carreras de montaña. Antes de emigrar a Canadá, su llegada a España no fue fácil; a la tercera tentativa, con 12 años, cruzando el Estrecho de Gibraltar de manera ilegal y ocultándose en los bajos de un camión en Algeciras hasta llegar a Barcelona. Acostumbrado a caminar y correr descalzo desde niño, pronto mostró una especial predilección por el deporte. A los 14 años tomó parte en una prueba de campo a través y su relación con el atletismo se intensificó. Su último logro es peculiar, cuando el 3 de marzo batió el récord del mundo de media maratón sobre hielo y nieve corriendo descalzo. Completó los 21 kilómetros dando unas 15 vueltas a un trazado de 1.300 metros alrededor del lago Beauport en una hora, 40 minutos y 49 segundos. La gesta puede valerle su inclusión en el Libro Guinness de los Récords, a la espera de su ratificación. Un corredor experimentado A su reciente récord le anteceden otros triunfos, pues El Hayani ya ganó en 2013 la Copa de España de carreras de montaña. Y en EEUU también obtuvo victorias impactantes en pruebas de ultrafondo: el ultra trail Javelina Jundred 100km en 2015 y la Coldwater Rumble 50km en 2017.La anterior plusmarca de medio maratón descalzo sobre nieve, conseguida en febrero de este mismo año, pertenecía al noruego Jonas Felde Sevaldrud con 1:44:58. En principio las condiciones que encontró El Hayani no eran las ideales para batirla, pues una helada y la posterior lluvia endurecieron la nieve horas antes de la prueba. Pero el aliento y los ánimos de la gente que presenció la carrera, fueron decisivos.El Hayani admite que esa carrera es fruto de una motivación, "un objetivo para estar activo este invierno", pues debido a la pandemia no hay carreras que disputar en el calendario. Y subraya la inconveniencia de acometer una carrera así si no se está acostumbrado: "Hay que empezar poco a poco, si no puedes tener problemas, puedes tener ampollas, congelaciones".Para él es impensable correr con zapatillas tradicionales. En octubre tiene previsto acometer un desafío diametralmente distinto: el Marathon des Sables, la carrera de ultrafondo por la parte marroquí del desierto del Sahara que se disputa en seis etapas para cubrir un total 250 km con 2.445 m de desnivel positivo.

El atleta español Karim El Hayani corre descalzo sobre la nieve El corredor español, Karim El Hayani, corre descalzo sobre la nieve en Quebec. 2021-03-25T13:51+0000 true PT4M53S

