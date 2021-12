https://mundo.sputniknews.com/20211223/afganistan-a-eeuu-le-salio-mal-establecer-una-guerra-global-contra-el-terrorismo-1119685198.html

Afganistán: "A EEUU le salió mal establecer una guerra global contra el terrorismo"

La retirada de EEUU de Afganistán, tras 20 años de presencia militar en el país centro asiático, "marcó un punto de inflexión muy importante en toda la comunidad internacional".

El fracaso de EEUU en Afganistán, tras 20 años de presencia militar en el país centro asiático, dejó heridas y secuelas que se extenderán en el tiempo en ambas naciones.En paralelo a este hecho histórico, la población afgana sufre un duro invierno con escasez de alimentos y diversos enfrentamientos tribales bajo el Gobierno del movimiento talibán (bajo sanciones de la ONU por actividad terrorista).Entrevistado por Telescopio, el escritor y periodista argentino Guadi Calvo, analista especializado en Asia central, África y Medio Oriente, reflexionó sobre los motivos que llevaron a esta situación y analizó sus repercusiones en el continente asiático y en la administración del presidente estadounidense Joe Biden.Para el experto, Afganistán se convirtió en "un salto al vacío de 34 millones de habitantes, una nación difícil de manejar por estar súper empobrecida, con prácticamente nula capacidad industrial aunque tenga notables posibilidades en el petróleo, gas y algunos minerales".El analista agregó que para que ese desarrollo ocurra "se necesitan inversiones importantes, pero el capital es lo más cobarde del mundo y no va a invertir en un país donde la guerra no solo no ha terminado sino que amenaza con extenderse".Por otra parte, Calvo opinó que a la luz de los acontecimientos, "a EEUU le salió mal la idea de establecer una guerra global contra el terrorismo; y le salió carísimo porque ha fracasado en todos los frentes y se ha desgastado hacia el interior en esa imagen de nación invencible".Consultado sobre la organización política del país y la repercusión en la vida de la población, Calvo contestó que "la postura del talibán no es la misma que en 2001. Ni siquiera se parece a la que sostuvo la guerra durante 20 años".Para Calvo, "esta situación presente en Afganistán podría abrir una grieta muy profunda y eso no permite observar una salida pacífica ni ventajosa para el pueblo afgano", concluyó.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

