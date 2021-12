https://mundo.sputniknews.com/20211213/en-irak-eeuu-no-se-quiere-arriesgar-a-otro-fracaso-como-el-de-afganistan-1119277700.html

En Irak, "EEUU no se quiere arriesgar a otro fracaso como el de Afganistán"

En diálogo con Telescopio Silvana Barrios, miembro del Grupo de Asia del Sur del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales –CARI-, señaló que, de... 13.12.2021, Sputnik Mundo

En Irak, “EEUU no se quiere arriesgar a otro fracaso como el de Afganistán” En diálogo con Telescopio Silvana Barrios, miembro del Grupo de Asia del Sur del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales –CARI-, señaló que, de momento, en Irak se vive una “situación controlada porque aún están las fuerzas de EEUU pero una vez que se retiren, la puja por territorios puede complicar la situación”.

Irak y las fuerzas de la coalición internacional, lideradas por EEUU, finalizaron de forma oficial las misiones de combate contra el Estado Islámico, organización terrorista proscrita en Rusia, abriendo una nueva etapa en la historia de ese país.El anuncio fue confirmado por el asesor de seguridad nacional iraquí, Qasim al-Araji, a través de Twitter, donde agregó que, a partir de ahora, las fuerzas estadounidenses continuarán con las labores de asistencia, asesoramiento y formación de las fuerzas de seguridad Iraquíes.De esta forma se cumplió con el acuerdo firmado el pasado 26 de julio por el presidente de EEUU, Joe Biden, y el primer ministro iraquí, Mustafa al-Kadhimi, durante la visita de este último a la Casa Blanca.Ambos líderes habían fijado el 31 de diciembre como fecha límite para suprimir el papel de combate en Irak de los 2.500 soldados estadounidenses presentes en el país.Tras la concreción de este importante paso en la historia de Irak, Telescopio entrevistó a Silvana Barrios, licenciada en Ciencia Política con Orientación en relaciones internacionales y docente de la Universidad de Buenos Aires –UBA-, especialista en islam político en Medio Oriente y países árabe islámicos y miembro del Grupo de Asia del Sur del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales –CARI-.“No abandonar al ejército iraquí, entrenarlo y acompañarlo es importante para EEUU porque sin ese asesoramiento no van a poder hacerse cargo de la situación, necesitan saber manejar las armas, mejorar su aviación como elemento fundamental para repeler ataques”, añadió la analista.La entrevistada recordó que “la salida de Medio Oriente, es una política que viene desde la época en que gobernaba Barack Obama (2009-2017)” y comentó que, a diferencia de lo que ocurrió en Afganistán, “los aliados de occidente no se involucraron tanto”.“El problema de fondo con Irak es que a EEUU no le conviene que vuelva el fundamentalismo que es el que ha causado muchos problemas y atentados en Europa, quiere evitar crear el monstruo y terminar el año con otra catástrofe como la de Afganistán”, sostuvo.Consultada sobre el presente del Estado Islámico, Barrios contestó: “Por ahora está controlado porque obviamente están las fuerzas de EEUU pero una vez que se retire del todo va a haber una puja por territorios”.Ocurre que “las tierras donde están instalado los kurdos en Irak, también son disputadas por el Gobierno y allí viven otras religiones minoritarias” por lo que “en caso de una retirada, los kurdos que estaban protegidos pueden llegar a sufrir una nueva embestida del Estado Islámico o del propio Gobierno, hay que darle tiempo al tiempo y ver cómo evolucionan las cosas”, sentenció.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

