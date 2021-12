https://mundo.sputniknews.com/20211222/el-precio-de-la-luz-sube-imparable-en-espana-y-marca-un-nuevo-record-historico-1119605670.html

El precio de la luz sube imparable en España y marca un nuevo récord histórico

El precio del MWh se acerca peligrosamente a los 400 euros de media, de hecho, en la jornada del 23 de diciembre los superará durante dos horas. 22.12.2021, Sputnik Mundo

El coste medio de la electricidad en España sube hasta los 383,67 euros por megavatio hora, 23,65 euros más que el miércoles 22 de diciembre, cuando ya marcó un nuevo récord histórico.De este modo, el precio máximo de la luz el jueves 23 tendrá lugar entre as 19:00 y las 21:00 horas, con 409 euros/MWh, mientras que el precio mínimo será de 303 euros entre las 04:00 y las 05:00 horas, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).El jueves 16 de diciembre la luz superó por primera vez la cota de los 300 euros y desde ese momento no ha bajado de ahí. De hecho, si continúa así es posible que esta semana se supere la barrera de los 400 euros, lo que anticipa que diciembre será el mes más caro de la historia hasta ahora. De hecho, los precios no dieron un respiro ni durante durante el fin de semana, cuando baja la demanda.Según un análisis de Facua-Consumidores en Acción, de mantenerse las mismas tarifas el resto del mes, la última factura del año llegará hasta los 134,45 euros para un usuario medio, un 94,1% por encima de los 69,28 euros de diciembre de 2020.Y es que el recibo del usuario medio en lo que va de año ya ha aumentado un 15,1% con respecto a 2018. La factura media mensual se situaban hace tres años en 77,18 euros y actualmente alcanza ya los 90,87 euros. Sin embargo, el Gobierno sigue confiando en que este año los hogares españoles acaben pagando lo mismo que en 2018.

