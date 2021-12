https://mundo.sputniknews.com/20211222/el-dia-mas-feliz-de-mi-vida-un-empresario-reparte-1-millon-de-euros-entre-sus-empleados-de-espana-1119617725.html

"El día más feliz de mi vida": un empresario reparte 1 millón de euros entre sus empleados de España

"El día más feliz de mi vida": un empresario reparte 1 millón de euros entre sus empleados de España

El ganador se anunció a través de un mensaje en el móvil. La sorpresa fue que no hubo un solo premiado, sino varios. De hecho, ganaron el premio todos los... 22.12.2021

El dueño y fundador de OK Mobility, una empresa de alquiler y venta de coches de Mallorca, ha querido premiar a sus empleados con miles de euros. Othman Ktiri, como se llama el ingenioso jefe, organizó un sorteo en la empresa cuyo premio estaba valorado en nada más y nada menos que en un millón de euros, a repartir entre todos los empleados. El resultado del sorteo se dio a conocer en un evento celebrado el viernes 17 de diciembre en el campo de fútbol del Real Mallorca, donde Ktiri es patrocinador, pero no fue hasta el 21 de diciembre cuando el propio empresario lo hizo público en su cuenta de Facebook."Cada uno de vosotros debe tener un cupón y no sé si os habéis dado cuenta de que este número coincide mucho con vuestro número de móvil", comenzaba diciendo el emprendedor en el acto. A través del terminal, los trabajadores iban recibiendo mensajes para ver si habían sido premiados. La sorpresa fue que no hubo un solo ganador, sino varios. De hecho, todos los empleados de la compañía fueron premiados. "Después de este año histórico para OK, he tomado la decisión de repartir un millón de euros entre todos", anunciaba el empresario mientras aseguraba que era el mejor día de su vida. "Es mi manera de daros las gracias por vuestro compromiso, por vuestra dedicación y sobre todo por vuestra fidelidad".La compañía OK Mobility fue fundada en 2005 después de que Ktiri, nacido en Casablanca (Marruecos) diera el paso de crear su propia empresa tras trabajar durante años como comercial de un concesionario. A día de hoy la empresa factura un total de 294 millones de euros según los últimos datos de 2020.Este regalo de Navidad fue la manera de agradecer a sus empleados el trabajo que realizan cada día. Y es que con jefes como Ktiri, no importa que no te toque la Lotería. "Tengo que desaparecer porque tengo que firmar las transferencias", bromeaba el empresario al final del vídeo, que ya acumula más de 300 likes.

