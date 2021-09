https://mundo.sputniknews.com/20210905/un-hombre-roba-un-chevrolet-corvette-de-un-concesionario-delante-de-las-narices-del-vendedor--1115750755.html

Un hombre roba un Chevrolet Corvette de un concesionario delante de las narices del vendedor

Afortunadamente, los empleados del concesionario no tardaron en recuperar el deportivo, ya que el ladrón no llegó lejos y lo abandonó a una manzana, explica el autor del vídeo.“Al parecer algunos están dispuestos a hacer cualquier cosa para obtener su C8”, se comenta en la descripción del video. Y no es para menos, puesto que el nuevo Chevrolet Corvette se ha convertido en uno de los autos más difíciles de conseguir últimamente y las listas de espera para comprar uno son muy largas.Esta generación del mítico deportivo estadounidense tiene un motor V8 de 6,2 litros que genera una potencia de 495 caballos y 637 Nm de par motor. Toda esta potencia se transfiere a las ruedas por medio de una caja de cambios automática de doble embrague y ocho marchas. Gracias a ello, el C8 puede acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 2,9 segundos.

