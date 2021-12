https://mundo.sputniknews.com/20211222/depredacion-enganosamente-legal-y-la-amenaza-a-los-recursos-marinos-de-peru-1119637659.html

Depredación engañosamente legal y la amenaza a los recursos marinos de Perú

Depredación engañosamente legal y la amenaza a los recursos marinos de Perú

LIMA (Sputnik) — Perú ejerce un dominio legal y soberano sobre 200 millas (321,8 kilómetros) mar adentro en el océano Pacífico y que se delimitan a través de... 22.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-22T20:55+0000

2021-12-22T20:55+0000

2021-12-22T20:55+0000

américa latina

perú

recursos naturales

pesca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/03/1093349228_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_6e0217521ff7b3460e859a4d8d1d3744.jpg

En estas 200 millas, el Estado peruano administra los recursos marítimos existente. Sin embargo, en las primeras cinco millas (8,04 kilómetros) viene ocurriendo un fenómeno que depreda las especies que habitan las zonas cercanas a la costa.Según una norma de 1992, las primeras cinco millas mar adentro en Perú están destinadas para la pesca artesanal, es decir aquella que se realiza en embarcaciones pequeñas, de manera manual y por pescadores mayormente independientes y cuyo volumen de extracción es para comercio a baja escala.Juan Carlos Suerio es director de Pesquerías en Oceana, organización no gubernamental dedicada a la conservación marina y a la promoción de una pesquería sostenible. En conversación con la Agencia Sputnik detalla el problema que se viene registrando en las cinco millas.Suerio explica que, a diferencia de años atrás, ya no existe el problema de que embarcaciones de capacidad industrial pesquen dentro de las cinco millas y que se está respetando el que navíos de hasta 32 metros cúbicos de capacidad de bodega —límite de tamaño para que sea considerada "artesanal"— realicen sus actividades extractivas dentro de las cinco millas, pero una situación adversa y predatoria subsiste casi a la manera de una falla en la norma.Trampa legalEsos navíos pequeños cumplen en tamaño con el requisito para ser considerados artesanales, pero su actividad es de impacto industrial en una zona de mar reservada para pesca selectiva que sólo se consigue a través de métodos manuales.Suerio advierte que estas naves pequeñas, pero de impacto industrial, cuentan con redes de gran tamaño que impiden esa pesca selectiva, es decir, no discriminan la extracción de ejemplares que no cumplen con el tamaño mínimo para ser explotados, depredando de manera indebida los recursos.Por otro lado, por el tipo de pesca que realizan, estas embarcaciones artesanales son mecanizadas -algo que está prohibido por ley- y sus actividades se realizan tan cerca de la costa que terminan afectando la composición del lecho marino, con el consecuente impacto ambiental negativo.Asimismo, afectan a los pescadores artesanales que sí cumplen con respetar los alcances propios de su actividad, perturbándoles su trabajo y forma de sustento económico.Soluciones urgentesSuerio explica que estos barcos pequeños de impacto industrial no pertenecen a empresas de tipo corporativo, sino que son propiedad de pequeños pescadores independientes con mayor capital, pero que toman ventaja indebida de la zona que la ley les asigna para trabajar.El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) es un organismo público dedicado a la investigación y estudio del mar y sus recursos, y que busca asesorar al Estado en las decisiones que se deben tomar respecto al uso racional de los recursos pesqueros.En ese sentido, el vocero de Oceana indica que una forma de hallar una solución al problema de la depredación en las cinco millas pasa por la intervención del Imarpe."Lo que estamos proponiendo es que el Imarpe haga un estudio respecto a la magnitud de estos los impactos que he mencionado [de las embarcaciones escondidamente industriales] y a partir de ahí establecer una zona de exclusión, que haya una zona que excluya a este tipo de embarcaciones [de la zona de cinco millas]", dice Suerio.Esta última labor debería estar a cargo del Ministerio de la Producción, y urge en la medida en que el tiempo pasa y la depredación sigue bajo la tramposa apariencia de legalidad.

https://mundo.sputniknews.com/20210513/el-tesoro-en-el-fondo-del-mar-que-pone-a-peru-en-jaque-1112153505.html

https://mundo.sputniknews.com/20211022/como-y-cuanto-se-pesca-en-el-mundo-estas-son-las-cifras-que-te-ayudan-a-conocerlo-1117437120.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sergio Llerena Caballero

Sergio Llerena Caballero

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Llerena Caballero

perú, recursos naturales, pesca