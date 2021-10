https://mundo.sputniknews.com/20211022/como-y-cuanto-se-pesca-en-el-mundo-estas-son-las-cifras-que-te-ayudan-a-conocerlo-1117437120.html

¿Cómo y cuánto se pesca en el mundo? Estas son las cifras que te ayudan a conocerlo

La población mundial se ha duplicado en los últimos 50 años, al igual que su consumo de pescado y mariscos. Sin embargo, durante ese período hemos... 22.10.2021, Sputnik Mundo

Desde 1980 en el mundo hemos duplicado la captura de especies más rápido de lo que se reproducen para mantener los niveles de población.Un tercio (34%) de las poblaciones de peces a nivel mundial estaban sobreexplotadas en 2017. Según la publicación Our World In Data, dos tercios eran biológicamente sostenibles, donde el 60% se encontraba en situación de pesca máxima, y el 6% estaba infraexplotado. La acuicultura —la cría de peces y mariscos— ayuda a aliviar parte de la presión, pero no es suficiente.Las capturas mundiales de peces silvestres no han aumentado desde principios de 1990, sino que, por el contrario, se han mantenido relativamente constantes en torno a los 90 o 95 millones de toneladas anuales. La acuicultura, en cambio, superó a la captura silvestre. Desde 1960 hasta 2015 se multiplicó por 50, hasta superar los 100 millones de toneladas anuales."En la década de 1960, la acuicultura era relativamente nicho, con una producción de unos pocos millones de toneladas al año. (...) En 1990, el mundo solo producía 17 millones de toneladas. Ahora produce más de 100 millones de toneladas", destacan los investigadores de OWD.Este crecimiento de la acuicultura ha jugado un rol primordial en el aumento mundial de la producción de productos de mar, sin sacrificar las poblaciones de peces. "Esto nos permite mantener niveles de pesca sostenibles que no agotan las poblaciones de peces silvestres".¿Cuándo empezó a haber sobreexplotación de pesca?La proporción de poblaciones sobreexplotadas ha aumentado en el último medio siglo. En 1974, solo el 10% estaba sobreexplotado. Aunque las tasas de explotación variaron año tras año, en general aumentaron durante las décadas de 1980, 1990 y principios de 2000. En 2008, alcanzó el 32%. Durante la última década, ha habido cierta variabilidad, pero la sobreexplotación ha rondado un tercio a nivel mundial.No hay los suficientes registros como para saber con exactitud cuándo empezó la disminución de las poblaciones de peces por la pesca, pero algunos países ricos conservan estadísticas que permiten analizar históricamente qué tanta disponibilidad ha habido.En CanadáLos registros de pesca de bacalao en Canadá se remontan al año 1500, e indican que desde el siglo XVIII hasta mediados del XX las capturas aumentaron. OWD señala que tal fue el crecimiento, que en 1968 el colapso de las poblaciones de peces provocó un drástico descenso en la pesca. De hecho, las pesquerías se vieron obligadas a cerrar 24 años después, a principios de la década de 1990. "Desde entonces, las poblaciones no han podido recuperarse debido a la reapertura de las pesquerías y su sobreexplotación posterior", explican.Reino UnidoDurante la primera mitad del siglo XX se observa un "fuerte aumento" de la pesca, advierten los especialistas de OWD. El desarrollo de los arrastreros de vapor en la década de 1880, permitió a los buques pescar más lejos de la costa, durante más tiempo y en lo más profundo del océano. No obstante, el aumento en las capturas se vio interrumpido por las dos Guerras Mundiales: la pesca se volvió mucho más peligrosa y los buques pesqueros se readaptaron para uso militar. Incluso después de las guerras mundiales, la pesca continuó disminuyendo. Pero porque había menos peces.¿Cuánto pescado se produce en el mundo?El mundo produce cada año unos 200 millones de toneladas de pescado y marisco. Esta producción proviene de una combinación de capturas de peces silvestres y de la piscicultura. De hecho, el rápido crecimiento de la acuicultura en las últimas décadas significa que ahora producimos más de las piscifactorías que de la pesca.¿Qué países producen más pescados y mariscos?China es el mayor productor de pescado y marisco del mundo, con una producción de más de 60 millones de toneladas en 2017. Le siguen Indonesia, India, Vietnam y Estados Unidos.La mayor parte del crecimiento mundial de la producción acuícola procede de Asia Oriental y el Pacífico. Sobre todo China, que produjo 61 millones de toneladas en 2015.En 2018, había 59,5 millones de personas empleadas como pescadores (captura de peces silvestres) o piscicultura (acuicultura) en todo el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La gran mayoría —39 millones—, se dedican a la captura silvestre.En Asia se encuentra la mayoría de los pescadores y acuicultores, ya que emplea a 50 de los 59 millones que hay en todo el mundo.¿Qué métodos se utilizan para pescar y cuánto capturan?Hay una gran variedad de formas de pescar. Estas son importantes porque dependen de los peces que queramos capturar; afectan la cantidad de pescado que podemos capturar —y, en última instancia, a la cantidad de pescado que tenemos para comer; y los ingresos que obtienen los pescadores—; y al medioambiente.En el mundo, la pesca de arrastre de fondo es el método más común, y representa una cuarta parte de las capturas de peces, según datos de Sea Around Us, una iniciativa de investigación internacional. El arrastre pelágico (de media agua) representa un 10% adicional. Esto significa que todos los tipos de arrastre representan más de un tercio de las capturas mundiales de pescado. La red de cerco es el segundo método más común, con algo más del 20% de las pescas.Una de las formas de evaluar la presión de la pesca de arrastre es observar cuántas veces se arrastra una zona determinada del fondo marino. Algunas zonas sólo se arrastran una vez cada pocos años. Otras se arrastran una y otra vez. Las investigaciones sugieren que, cuando las poblaciones son saludables, la red sólo pasa por el mismo lugar una vez en un período de 3 a 10 años. En Asia, es habitual que la misma zona sea arrastrada de 3 a 10 veces al año.La pesca de arrastre de fondo es el método dominante en China e India. En cambio, es cada vez menos frecuente en Europa.En muchos países —como el Reino Unido, España y Portugal—, la pesca de arrastre de fondo fue intensa durante los años 50, 60 y 70, pero desde entonces ha disminuido considerablemente gracias a los esfuerzos por reducir la sobrepesca y permitir la recuperación de las poblaciones de peces. Además, en 2016 la Comisión Europea prohibió la pesca de arrastre de fondo en aguas profundas —las que están por debajo de los 800 metros de profundidad—.En los países en los que la mayor parte de la pesca es de subsistencia —Bangladesh es un ejemplo—, dominan las prácticas de pesca a pequeña escala, a gran escala son casi inexistentes.Por último, vemos que las prácticas a mayor escala están creciendo en algunos países a medida que pasan de la pesca pequeña y de subsistencia a las prácticas industriales más grandes. En Ghana, por ejemplo, la red de cerco se ha convertido recientemente en la forma más común de captura.

