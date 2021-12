https://mundo.sputniknews.com/20211219/boric-reconoce-que-le-falto-escuchar-al-mundo-rural-en-la-primera-vuelta-1119487513.html

Boric reconoce que le faltó escuchar al mundo rural en la primera vuelta

Boric reconoce que le faltó escuchar al mundo rural en la primera vuelta

SANTIAGO (Sputnik) — El candidato presidencial chileno Gabriel Boric, del bloque de izquierda Apruebo Dignidad, reconoció que fue un error de su campaña en... 19.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-19T13:28+0000

2021-12-19T13:28+0000

2021-12-19T13:28+0000

américa latina

chile

gabriel boric

elecciones presidenciales en chile (2021)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1119487453_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5b29752b8b77fa5c618d4acadc50c7ca.jpg

"No escuchamos lo suficiente al campo, el otro día estuve en Peralillo (centro) y Palmilla (centro) y vi una realidad de la cual en los sectores urbanos muchas veces se desconoce", afirmó el candidato en entrevista con CNN Chile.Boric dijo que "una de las violencias más grandes que hay en Chile es que se le obliga a la gente a migrar a lugares donde no están sus raíces, porque no hay oportunidades en el campo ni en las ciudades más chicas".Además, el candidato de izquierda adelantó que en su eventual Gobierno la primera prioridad será reformar el actual sistema privado de pensiones."Las personas mayores no pueden seguir con pensiones de miseria porque no nos podemos poner de acuerdo", afirmó.Por último, consultado por la dificultad que tendrá si es electo para aprobar leyes debido a que no contará con mayoría en el Congreso, señaló que ve esa situación "como una oportunidad para conversar y lograr grandes acuerdos".Además, el candidato aseguró que respetará el resultado publicado esta noche por el Servicio Electoral (Servel)."Esta noche respetaremos el resultado de la elección presidencial sea el que sea, y no vamos a imponer mantos de dudas", afirmó el candidato en diálogo con la prensa tras votar.De esta manera, Boric marcó una diferencia con el candidato del Partido Republicano (ultraderecha), José Antonio Kast, quien adelantó esta semana que si pierde por una cantidad muy estrecha de votos acudirá a los tribunales electorales para pedir impugnación y recuento.Boric sufragó en Punta Arenas, su ciudad natal, acompañado de su pareja y su familia y afirmó que espera poder ser "el presidente de todos los chilenos y chilenas".Asimismo, hizo un llamado a la gente del campo y de las provincias pequeñas, sectores donde no tuvo una buena votación en la primera vuelta, a que acudan a votar, al afirmar que va "a avanzar con todos, sin dejar a nadie atrás".Por último, confirmó que si pierde la elección reconocerá la derrota y cumplirá la tradición republicana de llamar al presidente electo para entregar sus felicitaciones, "es importante porque hay que cuidar la democracia".Boric viajó a Punta Arenas (extremo sur), su ciudad natal, donde emitirá su sufragio y posteriormente volará a Santiago para esperar los resultados de la elección.Boric gana en países de OceaníaEl candidato del bloque de izquierda se impuso entre los votantes en Australia y Nueva Zelanda en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, según datos preliminares no oficiales.Este resultado se obtuvo con corresponsales que cuentan los votos a viva voz al cierre de las urnas, pero aún no son contabilizados de manera oficial por el Servicio Electoral de Chile (Servel).Boric también se impuso en Corea del Sur, con 42 votos contra siete sufragios del ultraderechista, según el mismo método.Esta segunda vuelta presidencial enfrenta a Boric contra el candidato del Partido Republicano (ultraderecha), José Antonio Kast.Las urnas en el territorio nacional abrieron a las 08:00 (11:00 GMT) y los ciudadanos podrán votar hasta las 18:00 horas (21:00 GMT); luego de eso, los vocales de mesa (ciudadanos designados por el Servicio Electoral) iniciarán el conteo de votos.Un total de 15.030.974 personas están habilitadas en Chile para votar, de las cuales 14.959.956 residen en territorio chileno y 71.018 en el extranjero.

https://mundo.sputniknews.com/20211219/bachelet-la-esperanza-debe-ganar-al-miedo-en-chile--1119487106.html

https://mundo.sputniknews.com/20211217/de-la-abstencion-al-voto-anti-kast-las-razones-de-protagonistas-del-estallido-1119468247.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chile, gabriel boric, elecciones presidenciales en chile (2021)