Así afecta la comida ultraprocesada a tu salud mental

No es un secreto que una dieta equilibrada es fundamental para nuestra salud física. Pero, ¿sabías que la deficiencia de algunos nutrientes aumenta el riesgo... 18.12.2021, Sputnik Mundo

Si bien la mayoría de las personas consume suficientes macronutrientes esenciales para el funcionamiento adecuado de nuestro organismo —como el agua, las grasas, las proteínas y los carbohidratos—, no siempre recibimos todos los elementos necesarios.Numerosos estudios revelaron que los niveles de vitaminas del grupo B, vitamina D y los minerales como zinc, selenio, magnesio y calcio están vinculados a nuestro bienestar mental.Así, en 2014, un equipo de investigadores japoneses midió los niveles de vitamina D en 1.786 personas de las edades comprendidas entre 19 y 69 años y llegó a la conclusión de que los participantes que sufrían una falta de este importante micronutriente estaban más propensos a desarrollar los síntomas de depresión.Pero, ¿por qué es tan importante la ingesta de la vitamina D? Este micronutriente desempeña un papel importante en la síntesis de la llamada hormona de la felicidad, la serotonina.En cuanto a los minerales, contribuyen a la regulación del sistema nervioso y la neurotransmisión.¿Cómo puedes compensar la falta de micronutrientes?Si bien los suplementos sintéticos son una opción perfecta para quienes buscan aumentar la ingesta de vitaminas y minerales, también existe una manera más natural de hacerlo. Simplemente tienes que centrarte en lo que comes a diario.La denominada dieta occidental, repleta de alimentos ultraprocesados, es muy baja en vitaminas y minerales, por lo que casi no proporciona micronutrientes necesarios. Los médicos y dietistas aconsejan apostar por la dieta mediterránea.Agrega a tu dieta más frutas, verduras, cereales integrales y frutos secos. También deberías comer pescado y mariscos varias veces a la semana. Al mismo tiempo, limita al máximo el consumo de la carne roja y procesada y los dulces y sustituye la mantequilla por el aceite de oliva virgen extra.

