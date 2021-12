La galaxia de estrellas Michelin crece en España con parsimonia

https://mundo.sputniknews.com/20211215/la-galaxia-de-estrellas-michelin-crece-en-espana-con-parsimonia-1119337792.html

España suma cuatro nuevos restaurantes con dos estrellas y 27 con una sola. Ningún establecimiento se unió a la lista de 11 establecimientos con tres estrellas... 15.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-15T12:39+0000

2021-12-15T12:39+0000

2021-12-15T12:39+0000

Valencia se convirtió la noche del 14 de diciembre en una ciudad gourmet. El Palacio de las Artes Reina Sofía acogió la gala de la Guía Michelin para España y Portugal. Una ceremonia en la que se anunciaron los restaurantes ibéricos que recibieron estrellas por parte de la publicación francesa. Un premio al buen hacer de los galardonados.El reparto de condecoraciones ha sido largo, ya que la élite gastronómica española ha sumado a su lista cuatro nuevos restaurantes con dos estrellas y 27 con una. Eso sí, como sucediera la edición anterior, ningún establecimiento ha conseguido saltar al Olimpo de la alta cocina, formado por los negocios triestrellados. En España, este selecto grupo lo componen 11 locales: Akelarre, Arzak, Martín Berasategui y Azurmendi, ubicados en el País Vasco; Abac, Lasarte y El Celler de Can Roca, situados en Cataluña; DiverXO, en Madrid; Quique Dacosta, en Alicante; el andaluz Aponiente y el cántabro Cenador de Amós.Ninguna novedad en las tres estrellas, pero sí en el resto de categorías. El restaurante de Iván Cedreño en Toledo añade la segunda a su placa, al igual que Amelia en San Sebastián y Voro en Mallorca. La gran sorpresa la ha dado el madrileño Smoked Room, que las ha obtenido de golpe. Un establecimiento que abrió el mes de junio y que en un corto periodo de tiempo ha seducido a los inspectores de la Guía Michelin. Algo no muy habitual en la elección de premiados.Similar es el caso del Nublo (Haro, La Rioja), que ha conseguido una estrella con tan solo un año de vida. Este local forma parte de la casi treintena de negocios que se han estrenado en la lista con una única distinción. Entre estos, Atempo (Barcelona), La Gaia (Ibiza), Lera (Zamora) o Poemas de Hermanos Padrón (Las Palmas de Gran Canaria). En total, 184 locales ya lucen una estrella en su puerta, muy repartidos por toda la geografía nacional. Precisamente, las nuevas incorporaciones han tocado a casi todas las comunidades autónomas, excepto Navarra, Aragón y Murcia.En el lado negativo, hay restaurantes que pierden su estrella ya sea por decisión del jurado, cierre o traslado. Es el caso de Santceloni y Annua, que pierden su biestrellato tras bajar la persiana definitivamente. Así, en comparación con la guía Michelin de 2021, España solo ha ganado seis estrellas más para la edición de 2022.Portugal, Andorra y medioambienteEspaña no ha sido el único país con presencia en la gala. Portugal añade cinco nuevos restaurantes Michelin con una estrella Michelin. Por su parte, Andorra incorpora un establecimiento más a su particular firmamento gastronómico.Además de las clásicas estrellas, la guía reconoce también a aquellos negocios que apuestan por la sostenibilidad y la identidad culinaria. La Estrella Verde es un premio a su concienciación medioambiental. El Cenador de Amós (Cantabria), Coque (Madrid), El Celler de Can Roca (Girona), Finca Alfoliz (Huelva), Lera (Zamora) y Maca de Castro (Mallorca) han sido los galardonados en esta última edición.Más allá de los restaurantes, Michelin también repartió trofeos a nivel individual. Martín Berasategi, el chef con más estrellas en su posesión, fue galardonado con el premio Chef Mentor, reconocimiento a su labor en la cocina y a su función como maestro de otros cocineros. Por otro lado, Mario Cachinero, de 25 años, se hizo con el premio Michelin para Jóvenes Chefs por su labor en el restaurante Skina (Marbella), comedor con dos estrellas desde el año 2020.

