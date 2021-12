https://mundo.sputniknews.com/20211215/demanda-federalista-se-anota-como-primer-foco-de-tension-de-2022-en-bolivia-1119367827.html

Demanda federalista se anota como primer foco de tensión de 2022 en Bolivia

LA PAZ (Sputnik) — Bolivia sigue atrapada todavía en la cadena de conflictos políticos y sociales de 2021, y ya tiene anunciado el primer episodio de tensión... 15.12.2021, Sputnik Mundo

Fijado para el 15 de enero en la ciudad de Santa Cruz (este), el cabildo —como se denomina en Bolivia a una asamblea popular callejera dirigida generalmente por líderes cívicos— fue convocado esta semana desde la ciudad de Potosí (sur), escenario del episodio de tensión con el que se cerraba el año político en el país.Fueron cabildos en varias ciudades, organizados por comités cívicos controlados por la derecha, los que lanzaron la mayor parte de las protestas que en 2019 contribuyeron al derrocamiento del entonces presidente Evo Morales.Hubo posteriormente otros cabildos del mismo signo político para protestar contra el Gobierno de Luis Arce, también del Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda) de Morales. El más reciente fue el del martes 14, en Potosí, a donde concurrieron representantes de la mayoría de los comités cívicos departamentales, unidos bajo la consigna de defensa a los dirigentes de las protestas de 2019.¿Federalismo?La idea del federalismo, que no prosperó en la Asamblea Constituyente de 2007-2008 cuando se aprobó en cambio un régimen de autonomías, fue relanzada por el actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, uno de los líderes cívicos del golpe contra Morales.Mencionada en una sucesión de cabildos opositores de Santa Cruz en las dos últimas décadas, la propuesta o demanda de federalismo ha estado hasta ahora confinada a ese departamento, el más rico del país, y tendría por primera vez en el cabildo de enero un escenario de repercusión nacional."Esta perspectiva, y no solo la coyuntura de la pausa de fin de año, podría explicar por qué los comités cívicos se dan un mes para organizar el cabildo", afirmó Balcázar.Destacó que una cuestión "vital" que deberían resolver los organizadores será la forma de representación nacional que tendría el encuentro, en cuyo respaldo ya se pronunciaron grupos de activistas opositores como el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).Señaló que, además de lograr representatividad, una eventual proclama federalista debería conciliar los intereses entre los departamentos ricos y pobres del país.Bolivia, con unos 11 millones de habitantes en un territorio de 1,1 millones de kilómetros cuadrados, tiene a casi dos tercios de su población concentrados en los tres departamentos más ricos, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, mientras el resto se reparte en seis regiones escasamente pobladas y con economías en crisis.El gobernador Camacho, quien fracasó como candidato presidencial en 2020, lanzó en noviembre pasado una campaña para promover el federalismo con un claro carácter opositor, al definirlo como "solución de fondo" para derrotar al MAS, ganador de todas las elecciones nacionales desde 2006.Camacho sostiene que los departamentos deben dirigir ellos mismos su desarrollo y librarse del centralismo, que según él es aprovechado por el masismo para hegemonizar y perpetuarse en el poder.El líder cruceño anunció que llevaría la propuesta a una reunión del Gobierno nacional con los nueve gobernadores departamentales realizada el martes 14, pero a última hora se bajó de ese encuentro y prefirió viajar a Potosí, donde se produjo la reunión de comités cívicos y líderes opositores de la que surgió la convocatoria al cabildo de enero.Impedido de llegar a Potosí, por un bloqueo carretero que atribuyó a sectores oficialistas, Camacho saludó vía Twitter con un "¡Viva Bolivia libre y federal!" a la reunión potosina, convocada para reclamar la libertad del exlíder cívico potosino Marco Pumari, también protagonista del golpe de 2019.La líder en funciones del Comité Cívico Potosinista, Roxana Graz, dijo que el cabildo de enero debatirá una propuesta de exigir una auditoría del proceso electoral de 2020 del cual surgió el actual Gobierno nacional, pero no el de 2021 que conformó los gobiernos regionales, en señal, según Balcázar de que "se pretendería negar legitimidad al presidente Arce, con fines imprevisibles".El analista añadió que la propuesta de federalismo podría tener un gran lanzamiento en el cabildo de enero, o quedar postergada indefinidamente.

Carlos Quiroga

Carlos Quiroga

