Oficialismo boliviano descalifica propuesta opositora de federalismo

El gobernante respondió a la propuesta de Camacho antes de dar inicio a una marcha rumbo a La Paz, convocada el oficialismo como respuesta a recientes protestas opositoras, incluido un paro, que el Gobierno denunció como intentos de nuevo golpe de Estado."Aquí el pueblo tiene la palabra siempre, es el que tiene que hacerse respetar", advirtió Arce, quien ganó las elecciones generales de 2020 con más de 55% de los votos, en contraste con Camacho, que salió tercero en esa carrera presidencial, con 14 por ciento, aunque luego ganó la elección de gobernador de Santa Cruz (este).El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, llamó a la unidad en respuesta a la propuesta federalista."Están empezando a posicionar el federalismo y nosotros no podemos permitir que otra vez con esa frase, con esa palabra, intenten dividir Bolivia", dijo el líder sindical, en el mismo acto de inicio de la marcha oficialista.Añadió que la COB estaba dispuesta a debatir el federalismo, siempre que ese sistema asegure la unidad nacional y no apunte, como atribuyó a la propuesta de Camacho, a "dividir Bolivia para sus intereses personales y regionales, y para defender su riqueza".El portavoz presidencial Jorge Richter dijo que el Gobierno no tenía previsto debatir de inmediato la propuesta federalista, porque ésta fue presentada principalmente como un ataque al Movimiento Al Socialismo y no como un plan para el desarrollo del país.Alertó que sin un debate amplio y un pacto nacional, la imposición de un modelo federal podría alentar planes secesionistas de algunos sectores o regiones.Camacho señaló, al presentar su propuesta el lunes, que la construcción de un estado federal sería la única forma de echar al MAS del Gobierno boliviano.

