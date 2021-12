https://mundo.sputniknews.com/20211213/el-embajador-ruso-en-viena-llama-a-iran-y-a-eeuu-a-dejar-de-transgredir-el-paic-1119251639.html

El embajador ruso en Viena llama a Irán y a EEUU a dejar de transgredir el PAIC

MOSCÚ (Sputnik) — Irán y Estados Unidos deben dejar de transgredir constantemente el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), al menos, durante las... 13.12.2021, Sputnik Mundo

"Estados Unidos continúa su política de máxima presión aprobando además sanciones adicionales que no existían durante [el mandato del presidente Donald] Trump, mientras Irán, a su vez, desarrolla su programa nuclear, desarrolla nuevas tecnologías para la producción de uranio metálico, construye centrifugadoras avanzadas, las coloca en cascadas en aquellas instalaciones donde no debería haber ni centrifugadoras, ni cascadas", dijo el diplomático al canal televisivo ruso Rossiya 24.Según el representante permanente de Moscú ante las organizaciones de Viena, tanto Washington como Teherán "deben dejar de hacerlo, por lo menos, para el período de las negociaciones", a fin de que, cuando todos se pongan de acuerdo "volver atrás ocurra más pronto y sin dolor".Uliánov advirtió que para los representantes del país norteamericano resulta importante que el programa nuclear iraní esté bajo un control fiable, que en gran medida se perdió, mientras para los iraníes la meta consiste en lograr el levantamiento de las sanciones.El representante ruso advirtió que la delegación del país persa y los estadounidenses no mantienen contactos."La parte iraní se niega a entablar un diálogo directo con los estadounidenses, pues considera que Washington resultó demasiado culpable ante Teherán por abandonar el PAIC y lanzar una campaña de presión masiva, o, como dice EEUU, de presión política máxima sobre Irán", reveló, agregando que Irán suele confiar más en Rusia y China en las negociaciones en Viena que en sus socios occidentales.Uliánov destacó que los miembros de la delegación rusa están dispuestos a ayudar a teherán con sus consejos.La séptima ronda de las conversaciones, centrada en el levantamiento de las sanciones unilaterales de Washington contra Teherán, arrancó el lunes 29 de noviembre con las delegaciones de Irán, China, Francia, el Reino Unido, Rusia y Alemania, países signatarios del acuerdo nuclear conocido como el PAIC.EEUU, que se retiró de forma unilateral del PAIC, no participó directamente en las conversaciones.En julio de 2015, Irán y el Grupo 5+1 (China, EEUU, Francia, el Reino Unido y Rusia más Alemania) sellaron el PAIC que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear de Irán con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.En mayo de 2018, Washington rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado.Un año después, Teherán respondió disminuyendo de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC.

