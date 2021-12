https://mundo.sputniknews.com/20211211/el-presidente-de-nicaragua-tilda-de-terroristas-a-opositores-presos-que-defiende-la-oea-1119222462.html

El presidente de Nicaragua tilda de "terroristas" a opositores presos que defiende la OEA

El presidente de Nicaragua tilda de "terroristas" a opositores presos que defiende la OEA

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, calificó de "terroristas" y "criminales" a unos 40 opositores, empresarios y dueños de fundaciones que guardan... 11.12.2021

américa latina

nicaragua

daniel ortega

organización de estados americanos (oea)

"Y son terroristas, claro que son terroristas, que incluso con ganas le meten cuatro balazos a uno que sale allí hablando por la televisión que no son terroristas, que idiota, creen que se lo tragan, ni siquiera lo mastican", afirmó Ortega.El mandatario señaló que los opositores que guardan prisión desde junio de 2021, son los que recibieron partidas millonarias procedentes del extranjero para financiar las protestas violentas del año 2018, que el Gobierno de Nicaragua denunció como un golpe de Estado en curso."Son criminales, claro que sí. Eso no se debe olvidar, eso está fresco, fue en 2018, pero a pesar de todo, se les puso en libertad por el indulto (2019), pero volvieron a lo mismo, seguir conspirando para matar, todos ellos dirigidos y financiados por los que están procesados, los que están procesados no iban a ir a poner una bomba, no se iban a ensuciar a un tranque (bloqueo de carreteras), ellos estaban dirigiendo, son más criminales que los que mandaron a cometer esos crímenes, no es un asunto de venganza, es un asunto de justicia", expresó.El 8 de diciembre pasado el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución en la que insta al Gobierno de Nicaragua a aceptar una "misión de buenos oficios" para negociar el "fortalecimiento de la democracia en el país" y como primer acción estableció la liberación de los "presos políticos"Esto fue interpretado por el estadista del país centroamericano como una solicitud de los opositores encarcelados a través de la embajada de Estado Unidos en Managua.La resolución de la OEA además propone la realización de reformas electorales integrales, la revocación de las leyes que restrinjan la participación política y limiten los derechos humanos, así como un diálogo de todos los partidos y sectores políticos.El mandatario afirmó que la justicia de Nicaragua está trabajando en recabar toda la información que demuestre que los procesados recibieron millones de dólares para promover el asesinato y la destrucción del país de durante el golpe fallido de 2018."Son criminales, son delincuentes, cometieron más crímenes, le hicieron más daño al país que el que le hicieron a los Estados Unidos de América los que se fueron a tomarse el Congreso de los Estados Unidos, allí hubo dos muertos, aquí fueron decenas de muertos, centenares de muertos, quemados, asesinados, torturados y detrás de ellos financiándolos, haciéndoles llegar el dinero envenenado desde fuera, los que hoy están procesados por sus crímenes", concluyó el presidente de Nicaragua.La Asamblea General de la OEA aprobó en noviembre pasado una resolución que declaraba que las elecciones en las que fue reelecto el presidente, Daniel Ortega, con el 76 por ciento de los votos, "no fueron libres, justas o transparentes y carecen de legitimidad democrática."En respuesta, el Gobierno de Nicaragua denunció la Carta de la OEA, primer paso para abandonar al bloque continental, como hizo Venezuela años atrás.

nicaragua

