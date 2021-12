https://mundo.sputniknews.com/20211211/que-gana-nicaragua-con-el-restablecimiento-de-relaciones-con-china-1119218167.html

¿Qué gana Nicaragua con el restablecimiento de relaciones con China?

Una vez Nicaragua y China firmaron el convenio de restablecimiento de sus relaciones diplomáticas este 10 de diciembre, los representantes de ambos países... 11.12.2021, Sputnik Mundo

Al reconocer a China como un único territorio en un anuncio leído por el ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, Managua rompió los vínculos con Taiwán, iniciados hace más de 30 años durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y manifestó su compromiso de cese inmediato de contactos oficiales con ese territorio chino.Para Andrea Pérez, licenciada en relaciones internacionales y derecho, politóloga y miembro del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), tras la llegada nuevamente al poder del mandatario Daniel Ortega, Nicaragua siempre tuvo claras las diferencias políticas e ideológicas con Taiwán, de hecho, la isla temía por el cese político bilateral desde 2007.La politóloga aludió a las recientes elecciones generales celebradas el 7 de noviembre último en su país, las sanciones aplicadas posteriormente por Estados Unidos, entre ellas, la aprobación de la denominada Ley Renacer y la constante propagación antisandinista, acontecimientos que, a su juicio, determinaron el retroceso de Taipéi en los acuerdos de cooperación actuales."Como socios del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) votaron en contra de la inauguración de una sede en Managua y luego ocurrió un cambio de embajador, estrategias diplomáticas empleadas que, seguramente, llevarían al desconocimiento del Gobierno de Nicaragua y a la práctica de maniobras virulentas contrarias a la política de armonía", afirmó Pérez.De acuerdo con Manuel Espinoza, director y presidente ejecutivo del Centro Regional de Estudios Internacionales (CREI), el Ejecutivo sandinista valoró las complejidades de un contexto internacional multicéntrico, fundamentalmente, tras dos años de pandemia de COVID-19, y la necesidad estratégica de incorporar al país en el camino del progreso y las competencias comerciales.Taiwán: ¿socio comercial importante?Las relaciones con Taiwán, refirió la experta, forman parte de la imposición política e ideológica promovida por el gobierno de Violeta Barrios, respetuosa y defensora de las órdenes emitidas desde Estados Unidos y alusivas al rompimiento de cualquier vínculo con la República Popular China, como sucedió también en otros países de la subregión."El intercambio comercial de la isla [de Taiwán] con Nicaragua, durante los gobiernos neoliberales apuntó más a desembolsar dinero para dichas administraciones. Tras el retorno al poder de Ortega y durante su gestión de casi dos décadas, el monto resultante de los vínculos financió proyectos de carácter social", expresó la politóloga.Al cierre de 2020, el comercio bilateral, incluido el de zonas francas, superó los 166 millones de dólares, un aumento de 14,03% en relación con 2019, y la exportación de Nicaragua hacia el territorio chino alcanzó los cerca de 144 millones de dólares.Entre los productos enviados a Taiwán el año pasado destacan el camarón, con un valor de 64 millones de dólares; la carne bovina, con 20 millones de dólares; el café, cerca de 10 millones de dólares, y otros como la langosta y el pepino de mar, de acuerdo con cifras aduanales.Pérez recordó que la nación centroamericana siempre mantuvo vínculos económicos con China y políticos mediante el FSLN y el Partido Comunista chino. Respecto a la repercusión de esta nueva postura nicaragüense, la especialista mencionó las palabras del empresario Wan Jing difundidas hoy en un comunicado:"Nicaragua está destinada a convertirse en el eje más importante de la Franja y Ruta a través del Pacífico y el Atlántico, un centro emergente que promueve la economía, el comercio, la tecnología y la cultura entre el este y el oeste, un faro que representa la gran amistad entre los pueblos y simboliza la búsqueda de la libertad, la prosperidad y la civilización, en nombre de los pueblos del mundo".Sin dudas, esta alianza con China, aseguró Espinoza, ayudará al enfrentamiento de las medidas unilaterales impuestas por Estados Unidos y a las élites de poder económico de algunos países de la región, subyugadas a sus intereses, que desconocen los resultados del proceso comicial de noviembre último y al candidato ganador, el actual presidente, Daniel Ortega.La nación asiática es, actualmente, la primera potencia económica del mundo, un hecho que no se puede desconocer, de acuerdo con el investigador, como tampoco "sus altos niveles de asistencia financiera, poder tecnológico, inversión pública y privada y el impulso a numerosos proyectos de infraestructura, una oportunidad invaluable para Nicaragua".En el caso de Pekín, suma otro reconocimiento oficial e incorporación al grupo antihegemónico global que busca el establecimiento de lazos internacionales más simétricos: "No vemos a China involucrada en la agresión hacia otro país, ni al frente de una intervención militar o una ocupación de dos décadas en otro territorio; tampoco detrás de revoluciones de colores o de primavera, estrategias implementadas por Estados Unidos para un cambio de régimen", puntualizó Espinoza.El presidente del CREI señaló los proyectos de colaboración, respeto y beneficio mutuo entre numerosas naciones del área como Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela y buena parte de los Estados de África con China y ahí radica, sentenció, la lógica asumida por el presidente, Daniel Ortega, para la disposición anunciada este 9 de diciembre.Canal Interoceánico: ¿un proyecto posible?La abogada Andrea Pérez evocó como, desde la conquista española, Nicaragua estuvo valorada por su posición geográfica entre el océano Pacífico y el mar Caribe, y provista de una comunicación natural entre el río San Juan —que desemboca en el Caribe— y el lago de Nicaragua, lo cual despertó la curiosidad de los ibéricos y su deseo de construir un paso o estrecho.El interés continuó durante los siglos XIX y XX con la expansión del capitalismo y las pretensiones sobre el territorio nacional de potencias como el Reino Unido y Estados Unidos, así que, "el gran Canal Interoceánico siempre estuvo y está en la palestra de los intereses imperialistas, tan vigentes como sus planes de dominación", aseveró Pérez.A juicio de Espinoza, durante cerca de 15 años, el FSLN emprendió el mejoramiento de los niveles de desarrollo, infraestructura, capacidad de crédito y creado las bases económicas para la captación una mayor inversión del gigante asiático, pese a que esa, precisamente, es una de las líneas de ataque más frecuentes empleadas por Washington: congelar y cortar todo tipo de asistencia financiera, incluso para la ayuda humanitaria.La postura asumida por la administración nicaragüense respecto a Taiwán, apuntó Espinoza, no afecta indicadores como el presupuesto económico de 2022. "La capacidad de suplir del nuevo socio es muy superior y estamos ante un escenario favorable para el impulso de programas en esferas como educación, transporte, agropecuaria y tecnología".Por supuesto, también el proyecto del Canal Interoceánico, catalogado por el especialista como un sueño y un derecho que ya despierta la esperanza en su materialización, a solo pocas horas del restablecimiento de los vínculos a nivel de embajadores y el reconocimiento mutuo asumido por Daniel Ortega y Xi Jinping, presidente de China.Tras la decisión de Nicaragua, Taiwán mantiene solo 14 aliados diplomáticos formales, frente a los 21 con los cuales contaba antes de la toma de poder de la mandataria Tsai Ing-wen en mayo de 2016. En Centroamérica restan aún Guatemala, Belice y Honduras, si bien Xiomara Castro, recién electa en el máximo cargo de ese último país, prometió el establecimiento de relaciones con Pekín.

