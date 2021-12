https://mundo.sputniknews.com/20211210/israel-se-compromete-a-ayudar-a-mexico-en-la-extradicion-de-tomas-zeron-por-el-caso-ayotzinapa-1119212876.html

Israel se compromete a ayudar a México en la extradición de Tomás Zerón por el caso Ayotzinapa

Israel se compromete a ayudar a México en la extradición de Tomás Zerón por el caso Ayotzinapa

El Gobierno de Israel informó a su par de México que contribuirá en la extradición al país norteamericano de Tomás Zerón, exfuncionario de Enrique Peña Nieto...

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que Israel determinó ayudar en la extradición del exfuncionario federal, acusado de torturar a testigos y sembrar pruebas en el caso Ayotzinapa, durante su participación en la ceremonia de instalación de la Comisión de Acceso a la Verdad por Violaciones a Derechos Humanos perpetradas en México entre 1960 y 1990."Envié una carta al presidente de Israel (Isaac Herzog) porque allá fue una persona a refugiarse y le pedí que ellos no podían, por la historia del pueblo de Israel, prestarse a proteger a violadores de derechos humanos y ya me contestó en positivo", dijo el mandatario mexicano."Va a ayudar el Gobierno de Israel para que no haya impunidad", añadió.Refugiado en el país de Medio Oriente, Zerón fue titular de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio del priista Peña Nieto, quien gobernó México entre 2012 y 2018.El 26 de septiembre de 2014 al menos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, Guerrero, fueron desaparecidos tras una maniobra de agresión perpetrada por el ejército, la policía municipal de Iguala y la policía estatal de Guerrero, en coordinación con elementos del crimen organizado.El episodio es identificado como "la noche de Iguala", por la ciudad guerrerense en que ocurrieron los hechos. Desde aquel entonces, familiares de los jóvenes desaparecidos se han movilizado para exigir la presentación con vida de sus seres queridos, cuyo paradero se desconoce aún hoy.En octubre, López Obrador informó que envió una carta a las autoridades israelíes para solicitar su cooperación en extraditar a Zerón, con el objetivo de presentarlo ante la justicia mexicana como responsable de alterar la investigación del caso de los 43 normalistas.Fue este 10 de diciembre que el mandatario informó que su solicitud a Israel ya fue respondida de manera positiva para contribuir en el proceso contra el exfuncionario de seguridad de Peña Nieto.

