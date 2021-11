https://mundo.sputniknews.com/20211125/israel-prohibe-venta-de-tecnologia-cibernetica-a-mexico-arabia-saudi-y-otros-63-paises-1118664674.html

Israel prohíbe venta de tecnología cibernética a México, Arabia Saudí y otros 63 países

El Ministerio de Defensa de Israel ordenó impedir la venta de tecnologías cibernéticas a 65 países, entre los que figuran México, Arabia Saudí, Marruecos y... 25.11.2021, Sputnik Mundo

La desición fue tomada en el contexto de las revelaciones periodísticas sobre la empresa de cibervigilancia NSO Group, desarrolladora del software de espionaje Pegasus, que vieron la luz en el julio de 2021. Dichos países fueron mencionados como Estados sospechosos de haberlo utilizado para espiar periodistas, opositores y defensores de derechos humanos, entre otros.Así, por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció que el espionaje a través del programa israelí adquirido durante la Administración de Enrique Peña Nieto también estuvo dirigido contra él y su familia. Además, según revela la lista publicada por el periódico británico The Guardian, entre los blancos de ataque también fueron Rocio Nahle, la actual secretaria de Energía, Alejandro Esquer, secretario particular del presidente, y Alfonso Romo, quien fue secretario de la Presidencia hasta diciembre de 2020, entre otros.Sin embargo, países como la India, cuyo Gobierno también ha sido acusado de utilizar la tecnología de NSO para espiar a periodistas, políticos opositores y activistas, fueron conservados en la lista de posibles clientes de Israel, según información del medio local The Times of Israel.Pegasus es considerado uno de los softwares más poderosos del mercado en cibervigilancia, pues permite a los observadores tomar el control de teléfonos objetivo, descargar todos sus datos y hasta activar su cámara y micrófono sin que el dueño del dispositivo se dé por enterado.A inicios de noviembre, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció restricciones para regular los vínculos de la productora israelí con empresas estadounidenses ante las acusaciones de espionaje que pesan sobre la firma.Además, en 2019 la empresa Facebook, hoy renombrada como Meta, demandó a NSO Group bajo acusaciones de intervenir la comunicación de sus usuarios de WhatsApp.Una investigación realizada por 17 medios de comunicación, con colaboración de la organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional y Forbidden Stories, aseguró que el programa israelí logró intervenir más de 50.000 celulares en 10 países, de los cuales 15.000 se ubicaron en México."El Estado mexicano utilizó el software Pegasus de la empresa NSO Group para acciones de vigilancia masiva y selectiva ilegítima a activistas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos", acusó Amnistía Internacional.Desde su consolidación como Estado independiente en la década de 1940, Israel se encuentra en conflicto militar y político con sus vecinos árabes de Palestina, Egipto, Irán, Siria, Irak, Líbano y otros países, además de tejer alianzas políticas y militares con potencias occidentales como Francia y Estados Unidos.Por su posición conflictiva en Oriente Medio, ha desarrollado diversos sistemas de inteligencia militar y espionaje, como la agencia del Mosad.

