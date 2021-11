https://mundo.sputniknews.com/20211119/padres-de-los-43-de-ayotzinapa-piden-a-comite-de-la-onu-ayuda-para-liberar-expediente-del-ejercito-1118441255.html

Padres de los 43 de Ayotzinapa piden a Comité de la ONU ayuda para liberar expediente del ejército

Padres de los 43 de Ayotzinapa piden a Comité de la ONU ayuda para liberar expediente del ejército

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa solicitaron al Comité de Desaparición Forzada de la ONU que emita una recomendación para el gobierno mexicano... 19.11.2021, Sputnik Mundo

Este 18 de noviembre los padres de los estudiantes desaparecidos junto con sus representantes legales se reunieron con los expertos de la ONU en Tixtla, Guerrero, como parte de la gira que realizarán a lo largo del país hasta el 27 de noviembreEn entrevista para Sputnik, Blanca Nava, madre de Jorge, uno de los 43 normalistas desaparecidos, explicó que durante la reunión expusieron que el ejército mexicano no ha liberado toda la información que tiene sobre el caso, por lo que pidieron emitir alguna recomendación para que el gobierno federal difunde el expediente.La madre sostuvo que hasta la fecha no han tenido acceso al expediente completo sobre la participación de los militares en los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre de 2014, pues sólo les dan información "pedacito a pedacito"."Nada más van dando de pedacito a pedacito y de a poquito y poquito, y eso no está bien: si tienen la información completa que la den, y es lo que se le exige siempre al gobierno actual, que los militares den toda la información que tengan, que ya no escondan nada", exigió.Asimismo, externaron que siguen sin cumplimentarse órdenes de aprehensión contra funcionarios acusados de la desaparición y al mismo tiempo, quienes ya han sido detenidos, tramitan amparos para obtener su libertad, lo que calificó como una burla para el dolor de los padres."(Existen) órdenes de aprehensión en contra de funcionarios, de personas responsables, que no se han cumplimentado. Los jueces siguen protegiendo a los delincuentes y ellos se están amparando ¿Para qué? Para que no les hagan nada. Sólo se está riendo de nosotros", afirmó.Hasta el momento, no existe fecha tentativa para una siguiente reunión entre el gobierno federal y los padres de los normalistas, quienes exigen a las autoridades presentar una hipótesis sobre lo sucedido que tenga sustento científico."Queremos respuestas ya, el tiempo está pasando y no vemos nada, y pues nada más nos dicen mentira tras mentira. Ya estamos cansadas como madres queremos que nos digan la verdad, pero con pruebas sustentables, con pruebas científicas", aseveró.

