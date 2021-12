https://mundo.sputniknews.com/20211209/la-lucha-de-una-madre-espanola-para-endurecer-las-penas-por-muerte-laboral-1119137602.html

La lucha de una madre española para endurecer las penas por muerte laboral

La lucha de una madre española para endurecer las penas por muerte laboral

Víctor Nuño Salvador, de 18 años, murió tras quedar atrapado en una máquina que endereza planchas de metal. Se trataba de su primer empleo y aunque el contrato... 09.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-09T12:39+0000

2021-12-09T12:39+0000

2021-12-09T12:39+0000

españa

seguridad

sociedad

barcelona

accidente

ministerio de trabajo, empleo y seguridad social de paraguay

máquinas

empresa

homicidio

muerte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1119138438_0:326:1363:1093_1920x0_80_0_0_6554e910fa508ea750e93362f4a4b5fd.jpg

Lo que comenzó como una gran alegría, terminó con la peor noticia que puede recibir una madre. Víctor, de 18 años, murió arrollado por una máquina del trabajo cuando acababa de ser contratado en su primer trabajo. Apenas llevaba 12 días en la empresa Ferros Sabadell S.L. de Barcelona cuando una planchadora industrial, una máquina que llevaba más de 10 años en desuso, decidió ponerle fin a la vida de Víctor en noviembre de 2020.La terrible máquina que le arrebató la vida a Víctor no contaba con protecciones, ni cable perimetral, ni el pulsador de seta para provocar una parada de emergencia. Por ello, "el accidente laboral no fue un error humano, ni una imprudencia por parte de Víctor", asegura la familia. Víctor, además, padecía una discapacidad por Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) que obligaba a la empresa a realizar una Evaluación de Riesgos en su puesto, que tampoco se hizo.De acuerdo a la propia valoración que realizó Inspección de Trabajo meses más tarde, si la máquina hubiera tenido habilitados los sistemas de seguridad, se podría haber evitado la muerte del joven barcelonés. El fatídico incidente fue calificado por las autoridades simplemente como "infracción grave", cuando la familia considera que estos hechos deberían responder al calificativo de "muy grave". "Habría que empezar considerando como 'muy grave' cualquier muerte en su puesto de trabajo, y más si hay una negligencia por parte de la empresa", reflexiona Noelia.El día del incidenteCuando Víctor se enteró de que le habían contratado en la compañía, llamó corriendo a su madre, contentísimo. "Yo estaba llena de felicidad, porque además fue muy rápido. Entregó el currículum un martes y el jueves ya estaba empezando", comenta Noelia Salvador en conversación con Sputnik. "Como él tenía TDAH y, además, después de la pandemia, pensábamos que iba a ser difícil pero no. Nos alegramos mucho al enterarnos de la noticia".El día del fatídico desenlace, Noelia bajaba en su coche sobre las 7:30 horas hacia la empresa de formación para la prevención de riesgos laborales donde trabaja como administrativa. Vio bajar a dos ambulancias y minutos más tarde le llamó su hermana para contarle que también las había visto en la misma calle donde trabajaba el niño. "¿Sabes algo?", le preguntó. "No, no sé nada, de las noticias malas se entera una pronto", contestó Noelia con un halo de esperanza.Cuando llegó a su trabajo, le preguntó a sus compañeros, que son bomberos, y le dijeron que creían que se trataba de un rescate. Un tanto intranquila, Noelia comenzó a llamar a su hijo pero no lo cogía. "Lo tendrá en la taquilla", pensó. Un compañero le aconsejó que para despejar las dudas llamara a la Policía Local. Al teléfono respondió un chico que le preguntó su nombre. Noelia contestó y percibió como el interlocutor se apartaba del teléfono y decía: "Es la madre". "Al escuchar eso me puse muy nerviosa, veía borroso y me temblaban las piernas. No me dijeron si estaba vivo". Inmediatamente acudieron a la comisaría. "Esperamos a que llegaran los Mossos y nos comunicaron que mi hijo había fallecido. Fue el peor momento de toda mi vida", asegura Noelia. "Aquí morimos, pensé".Fueron los compañeros de la nave de al lado los que se percataron de que algo no iba bien cuando escucharon los fuertes ruidos. "Un compañero fue a mirar y lo vio allí atrapado. Intentaron parar la máquina pero no pudieron porque no tenía nada para hacerlo. Acabaron desenchufándola de la pared pero aún así, no pudieron sacarle de allí", narra la madre."Precaria" ley de prevención¿Por qué se encontraba Víctor solo trabajando en una máquina de tales características? Esta es una de las grandes incógnitas que tratan de resolver sus familiares. Al entrar Víctor a trabajar, con una discapacidad por TDAH, la empresa estaba obligada a realizarle una Evaluación de Riesgos (que tampoco se hizo) para ver qué puestos eran más acordes. "Simplemente por tener dicha discapacidad no debería estar solo en una máquina ni solo en una nave", asegura Noelia. "Y mucho menos en una nave que carece de todos los medios de seguridad".Además, Víctor no tenía el correspondiente traje de seguridad para trabajar, a pesar de las numerosas peticiones que le hizo a su jefe días antes por WhatsApp. Noelia exige que le den acceso al expediente sancionador, cuya consulta no le está permitida por la Ley de Protección de Datos. También pide que se revise el caso y que se tengan en cuenta todas las negligencias que se han dado en este caso.Muertes laborales en EspañaNo es la primera vez que ocurren este tipo de accidentes laborales en España. En lo que llevamos de año (2021) se han producido 430 accidentes mortales en el trabajo, 26 menos que en 2020 según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. De hecho, a finales de abril murió en circunstancias similares Xavi Cayuela al quedar atrapado en unas bobinas automáticas que recogían tela. Tenía 19 años. En el caso de Xavi Cayuela, Inspección interpuso una sanción ejemplar a la empresa para que esto no volviera a ocurrir. La cuantía ascendió a 328.460 euros, y con ese importe "sí que se puede hacer un poco más de cosquillas a la empresa y lo mismo tienen que cerrar, venderla o endeudarse", dice Noelia, en cuyo caso la sanción no llega ni a los 25.000 euros.Aunque a la empresa le aplicaron la máxima multa por "infracción grave", al declararse culpable le aplicaron un 20% de descuento, a lo que habría que sumarle otro 20% de descuento por pronto pago. La sanción pasó de ser 40.100 euros a 24.960. "Eso es lo que la empresa ha pagado de sanción a la inspección de trabajo por tener la máquina de la manera que la tenían", afirma Noelia, quien cree que no se ha tenido en cuenta la discapacidad de su hijo. "No lo entiendo, es una burla, hay una muerte de por medio".A raíz del suceso, la familia creó la Asociación Víctor Nuño Salvador para concienciar y formar gratuitamente a todas las personas que empiezan en el mundo laboral en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. A través de ella se pretende que los ciudadanos manifiesten sus disconformidades y problemáticas para profundizar en aspectos relevantes y contribuir a su solución. También han iniciado una campaña de recogida de firmas en para revisar el caso.

https://mundo.sputniknews.com/20170217/tdah-pequeno-enfermedad-mental-1067032291.html

https://mundo.sputniknews.com/20210506/accidentes-mortales-en-el-trabajo-la-triste-realidad-del-siglo-xxi-1111939228.html

barcelona

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Iris Ladari Fuentes https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

Iris Ladari Fuentes https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Iris Ladari Fuentes https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

seguridad, sociedad, barcelona, accidente, ministerio de trabajo, empleo y seguridad social de paraguay, máquinas, empresa, homicidio, muerte, 📝 reportajes