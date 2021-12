https://mundo.sputniknews.com/20211209/el-jefe-de-la-mayoria-parlamentaria-de-nicaragua-dice-que-resolucion-de-oea-no-tiene-ningun-valor-1119159689.html

El jefe de la mayoría parlamentaria de Nicaragua dice que resolución de OEA no tiene ningún valor

MANAGUA (Sputnik) — El jefe de la bancada mayoritaria de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Edwin Castro, afirmó a la Agencia Sputnik que la resolución de la... 09.12.2021, Sputnik Mundo

"Eso no tienen ningún valor, Nicaragua no es colonia, tenemos nuestra soberanía y del ministerio de colonias no recibimos nada", dijo Castro, jefe del bloque gobernante que domina el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)El Consejo Permanentemente de la OEA aprobó el miércoles 8 de diciembre una resolución en la que instan al Gobierno de Nicaragua a liberar a "todos los presos políticos y acepte una misión de alto nivel delegada por el Consejo Permanente para llegar a un acuerdo que conduzca a realizar reformas electorales de acuerdo a la observación de la OEA".El foro regional además insta a Nicaragua a revocar "todas las leyes que restringen la participación política y limiten los derechos humanos e instar a un diálogo con todos los partidos políticos y otros actores".

