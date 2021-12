https://mundo.sputniknews.com/20211207/hamas-amenaza-con-una-nueva-escalada-contra-israel-1119049119.html

Hamás amenaza con una nueva escalada contra Israel

Hamás amenaza con una nueva escalada contra Israel

TEL AVIV (Sputnik) — Hamás está sopesando una renovación de la violencia contra Israel, al tiempo que critica a Egipto por su papel de mediador entre las... 07.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-07T09:35+0000

2021-12-07T09:35+0000

2021-12-07T09:35+0000

oriente medio

israel

hamás

defensa

🛡️ zonas de conflicto

egipto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105479/71/1054797179_0:400:3500:2369_1920x0_80_0_0_15f349aaa28a211462e81b733b45bbb6.jpg

"Estamos considerando opciones para una nueva escalada contra Israel a la luz del continuo asedio de Gaza y el retraso en la rehabilitación de la franja", dijo la fuente anónima. "No permitiremos que la situación actual continúe y la próxima fase demostrará la credibilidad de nuestras palabras".La fuente advirtió a Israel para que "no atacara" a los prisioneros de seguridad palestinos y la Explanada de las Mezquitas en la Ciudad Vieja de Jerusalén, que alberga la Mezquita Al-Aqsa, diciendo que, en tal caso, "volverán a volar la situación".En relación a Egipto, la fuente de Hamás acusó a El Cairo de no cumplir las promesas a Hamás y otras facciones palestinas con respecto a la reconstrucción y ayuda a Gaza. Asimismo, aseveró que Egipto está impidiendo que muchos palestinos salgan de la franja a través del cruce fronterizo de Rafah.La advertencia de Hamás se produce cuando el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Yair Lapid, prevee visitar El Cairo para iniciar conversaciones con altos funcionarios egipcios, siendo Gaza uno de los principales temas a tratar.Israel y Hamás han estado celebrando negociaciones indirectas, moderadas por Egipto, para la estabilización del frágil alto el fuego desde la batalla entre ellos en mayo. Pero Israel ha prometido no permitir una reconstrucción completa de Gaza sin un intercambio de prisioneros entre las dos partes.

https://mundo.sputniknews.com/20211108/israel-permite-incrementar-la-presencia-de-militares-egipcios-en-la-frontera-con-gaza-1117992092.html

israel

egipto

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oriente medio, israel, hamás, 🛡️ zonas de conflicto, egipto