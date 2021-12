https://mundo.sputniknews.com/20211205/terminara-la-pandemia-en-2026-1119004170.html

¿Terminará la pandemia en 2026?

¿Terminará la pandemia en 2026?

Los científicos británicos han dado un plazo aproximado para el fin de la pandemia. El Grupo de Emergencia Científica (SAGE) predice que el COVID-19 será... 05.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-05T00:11+0000

2021-12-05T00:11+0000

2021-12-05T00:11+0000

covid-19

pandemia de coronavirus

Según la teoría de SAGE, después de 2026, las personas infectadas del coronavirus no sobrecargarán tanto el sistema sanitario, mientras que el propio virus no requerirá una vigilancia especialmente estrecha.Sin embargo, la enfermedad no irá a ninguna parte. Los expertos subrayan que el plazo podría retrasarse si la vacunación y la contención global del virus no son lo suficientemente eficaces.Los especialistas rusos advierten que todavía es temprano para dar tales estimaciones. Mientras se estudia la nueva cepa ómicron, no tiene sentido hacer predicciones ni siquiera tentativas, afirma el virólogo Serguéi Aljovski del Centro Gamaleya: "La lógica de la evolución de los patógenos suele apuntar a aumentar el contagio y disminuir su patogenicidad. Hasta qué punto la nueva cepa ómicron se ajusta a esta lógica, todavía no podemos decirlo, ya que no hay datos, pero en principio, estos primeros datos preliminares, que se van acumulando, de que se propaga mucho pero no causa enfermedades graves, también están a favor de esta opinión".El virus se está quedando sin posibilidades de evolución, no son ni mucho menos infinitas, no puede acumular infinitamente el contagio, señala Nikolái Kriuchkov de Clinical Excellence Group.Por su parte, otro virólogo del Centro Gamaleya, Anatoli Altstein, sueña que la cepa ómicron podría suponer el fin de la pandemia. El curso del COVID-19 se ha aligerado desde su aparición, y como variante más contagiosa del virus podría suplantar al delta. "Si tiene un genoma inestable, se suprimirá en primer lugar lo que conduce a un curso severo de la enfermedad", supone Altstein.La OMS todavía cree que es demasiado pronto para hablar de bloqueos debido a la aparición de la cepa ómicron, dijo Melita Vujnovic, representante de la OMS en Rusia. "Pueden ser eficaces, pero son muy costosos y solo deben utilizarse como último recurso", señaló.

2021

