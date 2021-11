https://mundo.sputniknews.com/20211123/la-pandemia-acelero-el-veloz-crecimiento-de-los-pagos-digitales-en-america-latina-1118564481.html

La pandemia aceleró el veloz crecimiento de los pagos digitales en América Latina

La pandemia aceleró el veloz crecimiento de los pagos digitales en América Latina

La pandemia de COVID-19 permitió una veloz transformación de las formas de pago América Latina con una importante inversión en tecnología y conectividad.

Un estudio reciente determinó las seis principales tendencias en pagos en América Latina para los próximos años:El trabajo de Americas Market Intelligence, revela que aumentó considerablemente la demanda de pagos más rápidos o en tiempo real en América Latina ya que los consumidores y las pequeñas y medianas empresas de la región están requiriendo formas más ágiles y flexibles de acceder a su dinero.El estudio incluyó entrevistas a 2.765 consumidores mayores de 18 años y titulares de una tarjeta de débito que hayan recibido algún tipo de pago en los últimos 12 meses, 1.069 pymes que han recibido un pago de un procesador/adquirente de tarjetas de crédito, mercado o prestamista en los últimos seis meses y 30 instituciones de pago con un mínimo de 10.000 transacciones de pago por mes a consumidores y/o pymes.Nueva era en el método de pagoLos resultados de este relevamiento muestran que el 60% de los consumidores encuestados dijeron que les gustaría cambiar a un método de pago más rápido, mientras que el 52% de las pymes encuestadas es probable que cambien a pagos en tiempo real.Se observa que el mundo se mueve cada vez más hacia un ecosistema de pagos más rápidos o en tiempo real. Esa misma encuesta revela que el 80% de los consumidores encuentran atractivos los pagos más rápidos, y es más alta esa preferencia entre consumidores jóvenes y de bajos ingresos.La investigación también encontró que, si bien las economías de la región se esfuerzan por recuperarse de estos tiempos difíciles, maximizar el flujo de dinero se ha convertido en una misión diaria tanto para consumidores como para pymes.El efectivo representa más del 30% de los pagos a los consumidores y, sin embargo, el 80% de ellos prefiere un método de pago que no sea en billetes y monedas. Para conseguir ese estado de cosas se requiere contar con una infraestructura de pagos ágil y modernizada."Este es el primer estudio de Visa en América Latina que examina el estado actual y las oportunidades de pagos en tiempo real tanto para los consumidores como para las pymes. Y los resultados son indiscutibles: brindar a las personas y a los negocios un acceso más rápido al dinero se está volviendo cada vez más fundamental para mantenernos a flote y hacer que la vida de las personas sea más fácil y sincronizada, precisamente en esta era de la instantaneidad", dijo Romina Seltzer, vicepresidenta senior de productos e innovación para Visa América Latina y el Caribe.Pagos más rápidos para los consumidoresSeltzer agregó que "podemos ver que América Latina se está moviendo rápidamente hacia pagos más rápidos, los cuales tienen el potencial de ayudar a impulsar formas más eficientes, fluidas y digitales de acceder al dinero para los trabajadores, las empresas y los consumidores por igual”.Los pagos más rápidos ya se están abriendo camino en la región, más allá de las transferencias de dinero entre personas. Esto alivia el estrés financiero, aumenta la productividad y promueve la inclusión financiera.Debido a la rápida innovación tecnológica, muchos consumidores ahora esperan que casi todo esté disponible en tiempo real y sin obstáculos. De hecho, el estudio revela que el acceso inmediato al dinero es la razón principal por la que los consumidores desean cambiar a pagos más rápidos (47%).La probabilidad de cambiar a pagos más rápidos es común en los mercados incluidos en el estudio: Guatemala (91%), México (69%), Colombia (63%), Perú (59%), Brasil (58%), Argentina (49%) y Chile (48%).Campeones regionalesEn cuanto a los pagos de los consumidores, el 50% recibió 10 o más pagos durante 2020 y el 19% de los consumidores reciben al menos un pago por mes, lo que representa una población que depende de los pagos para sus ingresos familiares mensuales.Alejandro Tfeli, de Managing Director & Partner de Boston Consulting Group, explica que otro aspecto importante para la industria en Latinoamérica es la fuerte adopción de soluciones de pagos digitales, que están impulsando el crecimiento de los ingresos por pagos en la región y estimulando una intensa actividad competitiva.Los campeones regionales como Mercado Pago y Rappi continúan expandiéndose agresivamente, pero las fintechs con buenos recursos, incluidas Ualá (Argentina), DLocal (Uruguay) y Clip (México), han comenzado a intervenir con fuerza en el mercado. Los bancos y los operadores tradicionales de pagos también están invirtiendo significativamente, y muchos han lanzado sus propias propuestas digitales.Tfeli indica que iniciativas bancarias regionales como el sistema de pagos instantáneos PIX, desarrollado por el Banco Central de Brasil, o la nueva plataforma para pagos electrónicos Modo, un consorcio de bancos argentinos, implican nuevas oportunidades de mercado y mayor competencia.Mejorar el flujo de caja para las PyMEsPara sobrevivir en el actual contexto de impactos causados por la pandemia del COVID-19, las pymes tuvieron que recurrir al uso intensivo de herramientas digitales para implementar el teletrabajo, realizar compras y ventas online, así como gestionar procesos de producción de forma remota.En ese contexto, recibir pagos de forma rápida y pagar de forma simplificada se ha vuelto esencial para que las pymes sostengan su crecimiento. Los resultados de la investigación indican que las principales causas de frustración en los pagos de las pymes son la velocidad y la disponibilidad de los fondos.El 45% se vio afectado por un flujo de caja insuficiente en el último año. Las empresas medianas fueron las más afectadas, ya que casi el 50% de todas las empresas recurrió a préstamos adicionales para resolver problemas de liquidez.Entre las pymes afectadas, la mitad experimentó problemas de flujo de dinero al menos una vez al mes, y un tercio de las empresas afectadas experimentó problemas una vez cada dos semanas.Las PyMEs también informaron que más de la mitad de los pagos tardan más de 24 horas en llegar al destinatario y que los pagos transfronterizos son comunes y problemáticos, siendo el retraso de los pagos el principal desafío.El desafío de las criptomonedasEl estudio estuvo compuesto por consumidores y pymes de Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, Guatemala y Perú a fin de identificar el panorama actual, las oportunidades y los obstáculos de los pagos más rápidos en la región.Un hallazgo interesante es que el incremento en el uso de criptobilleteras está aumentando la demanda de servicios financieros no tradicionales por parte de las PyMEs.Este tipo de empresas que reciben pagos internacionales tienen el doble de probabilidades de recibir activos digitales que las que sólo son locales, lo que refleja la creciente importancia de las criptomonedas como vehículo para las transferencias de fondos internacionales.Con un creciente interés en las criptomonedas en todo el ecosistema de pagos de América Latina, el 10% de las pymes ya han comenzado a utilizar billeteras de criptomonedas.Las pymes argentinas lideran la adopción de criptomonedas, seguidas muy de cerca por las pymes brasileñas y las colombianas. La mayoría de las pymes habilitadas para criptomonedas se encuentran en el segmento minorista, en donde las ventas de productos electrónicos y ropa son las principales subcategorías.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

