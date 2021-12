https://mundo.sputniknews.com/20211203/lego-resulta-ser-una-mejor-inversion-que-las-acciones-o-el-oro--1118974511.html

LEGO resulta ser una mejor inversión que las acciones o el oro

Un estudio de la Escuela Superior de Economía de la Universidad Nacional de Investigación ha descubierto que el valor de los juegos de LEGO crece entre un 10 y... 03.12.2021, Sputnik Mundo

El mercado secundario de LEGO es enorme y poco explorado por los inversores tradicionales. Según el estudio publicado en la revista Research in International Business and Finance, China, Rusia y Oriente Medio son los países con mayor demanda de este tipo de productos.LEGO es cada vez más caro porque el número de sets es muy limitado, especialmente los que están basados en películas épicas, libros o eventos históricos. En el aumento del precio también influye el hecho de que en el mercado secundario, una vez vendidos los juguetes, la oferta disminuye, entonces algunos compradores aprecian mucho los conjuntos y no quieren venderlos, mientras que otros dejan de ver el valor en ellos por la pérdida de piezas. Otra razón es que los kits han existido durante décadas y han acumulado una gran base de fans que pueden comprar el constructor como un artículo de colección.Los investigadores analizaron los precios de 2.322 juegos de LEGO entre 1987 y 2015. Estudiaron las ventas en el mercado primario y las subastas en línea de LEGO sin abrir. Así, los precios en el mercado secundario después de dos o tres años de la puesta en oferta de un kit varían entre un -50% y un +600% al año.Los kits pequeños y muy grandes suben de precio más rápido que los medianos. La razón es que los pequeños suelen contener piezas o figuras únicas, mientras que los sets muy grandes se lanzan con menos frecuencia y atraen más a los adultos. Los kits que también aumentan de manera notable su precio son aquellos que están dedicados a edificios famosos, películas o fiestas populares. Entre los más caros y conocidos están: El Taj Mahal, La Estrella de la Muerte II, El Destructor Estelar clase Imperial y el Halcón Milenario.El estudio concluyó que los kits se revalorizan entre un 10 y un 11% al año, es decir, más de lo que valen las acciones y los bonos, el oro y muchos objetos de colección como sellos y vinos. Además, los precios de los kits son casi independientes de la situación bursátil y son relativamente bajos. Sin embargo, los economistas advirtieron que las inversiones en LEGO solo se amortizan a largo plazo, es decir, en tres años.

