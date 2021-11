https://mundo.sputniknews.com/20211121/una-cosa-que-tienen-en-comun-los-hombres-mas-ricos-del-mundo-1118481086.html

Una cosa que tienen en común los hombres más ricos del mundo

Una cosa que tienen en común los hombres más ricos del mundo

Si bien no deberíamos subestimar el talento empresarial y la perseverancia que tienen los emprendedores más ricos e influyentes del planeta, existe una... 21.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-21T18:56+0000

2021-11-21T18:56+0000

2021-11-21T18:57+0000

economía

bill gates

warren buffett

mark zuckerberg

elon musk

👤 gente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1118481051_159:69:2878:1598_1920x0_80_0_0_220a050773170da65eb8385e26fc57b3.jpg

Ninguno de los magnates que encabezan los rankings de Forbes y Bloomberg nació en el seno de una familia pobre. Todos ellos provienen de un entorno privilegiado.Así, el CEO de Tesla, Elon Musk, nació en la familia del exitoso ingeniero y promotor inmobiliario sudafricano Errol Musk, quien ya era millonario antes de los 30, y la modelo y nutricionista Maye Musk. Según los rumores que circulan en los medios, Errol era propietario de una mina de esmeraldas durante el apartheid, aunque esta información carece de fundamento. El propio Musk refuta las informaciones y subraya que nadie le ayudaba en sus estudios y que en un momento dado llegó a contraer una deuda estudiantil de 100.000 dólares, a pesar de provenir de una familia adinerada.En cuanto al fundador de Amazon, Jeff Bezos, su abuelo materno, Lawrence Gise, encabezó la sede de la Comisión de Energía Atómica de EEUU en Albuquerque. En 1986, Bezos egresó de la prestigiosa Universidad de Princeton, y en 1995, sus padres, Jackie y Mike, invirtieron casi 250.000 dólares en su empresa emergente, Amazon, algo que en aquel entonces le ayudó a dar sus primeros pasos en el mundo de los negocios.El padre de Microsoft, el filántropo e inversor Bill Gates, es hijo del destacado abogado William Henry Gates II y la directora del banco First Interstate, presidenta de la organización de caridad United Way of America y miembro de la Junta de Regentes de la Universidad de Washington, Mary Gates. No cabe duda de que los padres de Gates —que también tenían fuertes vínculos con otro gigante tecnológico, IBM— jugaron un papel importante en el despegue de Microsoft.Warren Buffett no solo es uno de los inversores más exitosos de la actualidad, sino que también es el hijo del miembro del Congreso, inversor y corredor de bolsa Howard Homan Buffett. Warren compró sus primeras acciones cuando tenía tan solo 11 años. Y tan solo 15 años después, aumentó su capital a 140.000 dólares. Hasta la fecha, es la sexta persona más rica del mundo, con una fortuna estimada en 96.000 millones.El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, tampoco proviene de una familia pobre. Hijo de una psiquiatra y un dentista, estudió en la prestigiosa escuela privada Phillips Exeter Academy y en la Universidad de Harvard. En 2004, Zuckerberg pidió a su padre un préstamo de 100.000 dólares a cambio de dos millones de bonos de Facebook. ¡Vaya inversión!

https://mundo.sputniknews.com/20211121/salen-a-la-luz-correos-electronicos-de-elon-musk-que-instrucciones-les-da-a-sus-empleados-1118477741.html

https://mundo.sputniknews.com/20211114/fui-un-idiota-las-5-oportunidades-perdidas-de-warren-buffett-de-las-que-se-arrepiente-1118219120.html

https://mundo.sputniknews.com/20210828/los-7-libros-favoritos-de-jeff-bezos-1115494428.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bill gates, warren buffett, mark zuckerberg, elon musk, 👤 gente