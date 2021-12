https://mundo.sputniknews.com/20211203/galicia-contrata-a-50-robots-para-trabajar-en-la-administracion-1118964302.html

Galicia contrata a 50 robots para trabajar en la administración

Así lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha explicado que ayudarán a realizar "tareas repetitivas con grandes volúmenes de... 03.12.2021, Sputnik Mundo

La incorporación de los robots al mundo labora ya es una realidad. Después de mostrar su destreza en la hostelería ahora llegan a la administración. Y no a cualquiera, si no a la pública, porque el Gobierno gallego ha decidido fichar a medio centenar de robots para que se hagan cargo de algunas tareas rutinarias.El objetivo, tal y como ha explicado el presidente de la Xunta de Galicia, no es que le quiten el puesto a las personas, si no más bien que les ayuden a realizar aquellas laborares repetitivas para "evitar que las personas realicen funciones que pueden ser automatizadas y, en general, ofrecer un mejor servicio a los gallegos", ha dicho Alberto Núñez Feijóo.El uso de este tipo de soluciones no es nuevo en Galicia, que según Feijóo ya es pionera a la hora de aplicar tecnologías de automatización robótica de procesos y de técnicas de reconocimiento óptico de caracteres.Pero ojo, que los robots tienen un plazo para demostrar su destreza, porque cuentan con un contrato de dos años de duración.La intención del Ejecutivo gallego va más allá: "Invertiremos cerca de ocho millones de euros en una plataforma de automatización dotada con soluciones de inteligencia artificial y robótica para agilizar todos estos procesos", ha explicado el mandatario autonómico. Y es que ya se emplea en procedimientos tributarios como las autoliquidaciones de la compraventa de vehículos usados, en las transmisiones patrimoniales, en la sincronización de datos con la Seguridad Social o en la tramitación de las ayudas del II Plan de rescate de la Xunta.

