Holabot y Bellabot: los dos robots camareros que trabajan en un restaurante catalán | Vídeo

No solo transportan los platos más pesados desde la cocina hasta el salón de restauración. También pueden cantarte el cumpleaños feliz en cualquier idioma y... 06.10.2021, Sputnik Mundo

Los hosteleros en España han pasado de vivir una pesadilla durante la pandemia con cientos de empleos masacrados, a estar desbordados tras la flexibilidad de las restricciones y pensando en cómo hacer crecer sus negocios.Es el caso de El Pòsit de Cambrils (Tarragona), un restaurante especializado en cocina marinera que se mantuvo cerrado durante ocho meses por la pandemia. Desde que abrieron su local tras la crisis sanitaria han tenido la suerte de contar con una gran afluencia de personas. Tanto que hasta han superado en beneficios la temporada de 2019. En su restaurante, que tiene una longitud de 400 metros cuadrados, los camareros tienen que cargar grandes cantidades y hacer muchos kilómetros diariamente. En total estiman que pueden transportar alrededor de 300 kilos de platos y comida por día.Un día vieron por internet un robot y pensaron que podría ser de gran utilidad para su local. Lo probaron y les convenció. "Estos robots ofrecen muchas ventajas. Los camareros normalmente tienen que hacer muchos kilómetros y cargan mucho peso. Al soportar tanto, se merma la calidad del servicio. Vimos que estos robots podrían primero evitar cargas de sobrepeso a nuestros camareros; segundo, no tener que desplazarse tanto; y tercero, una mayor calidad relación con el cliente y un mejor servicio, porque el camarero no tiene que desaparecer para recoger los platos de la cocina". En definitiva, ha mejorado la salud de sus trabajadores, se ha descongestionado la cocina por el paso constante de camareros y se ha incrementado su rendimiento.Se trata de Holabot y Bellabot, dos robots que desde hace dos semanas trabajan para el restaurante de Cambrils. A pesar de que desde su llegada al local han hecho 113 kilómetros, han realizado 2.165 viajes de cocina a sala y han servido 3.507 servicios, también ha habido algunos críticos en las redes sociales que piensan que este tipo de máquinas no hacen más que sustituir el trabajo de un ser humano. Sin embargo, Pérez, tiene clara su respuesta. "Nadie ha dejado de trabajar por incorporar unos robots. El robot hace tareas que la gente no quiere hacer. Muchos empiezan a trabajar en temporada alta y cuando se dan cuenta del enorme trabajo y de la carga que hay que soportar, no quieren trabajar", detalla.¿Cómo funcionan? Como un robot aspirador. Holabot y Bellabot primero crean un mapping de la zona del restaurante y luego hay que enseñarles las mesas. "En 15 minutos ya sabían desplazarse", sostiene Pérez. A pesar de que estos robots podrían perfectamente llevarle la comida a la mesa al cliente, los regentes del local prefieren que eso lo siga haciendo el camarero. "Este robot tiene la capacidad de llevar la comida directamente a la mesa, pero no hacemos eso porque somos un restaurante familiar y tradicional", subraya. Si hay un cumpleaños, te lo canta en el idioma que tú quieras y si un día faltara el recepcionista, estos robots estarán encantados de llevarte a la mesa mientras te cuentan un chiste.De momento hay que escribirles las tareas a través de un ordenador pero a partir de diciembre se podrá delegar las funciones a través de la voz. "Se puede tocar y te responde, pero si eres un poco pesado, también te lo dice", detalla el director comercial.Lo cierto es que el grupo El Pòsit, que cuenta con tres locales ubicados en Tarragona, está acostumbrado a experimentar con las nuevas tecnologías. Hace 17 años también fueron pioneros en utilizar tablets, que por aquel entonces "no eran tablet como tal, sino un mazazo de hierro", bromea. También insertaron botones en las mesas para avisar a los camareros y causó un gran furor. "Somos una empresa que siempre hemos procurado utilizar la tecnología que estaba a nuestra disposición para mejorar la atención al cliente y la imagen de nuestro restaurante. Sabemos que somos pioneros en muchas cosas y nos gusta ser así, y a nuestros clientes les encanta",

